興建三接毀生態？王美花：接收站18年前就已填地

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署累計超過31萬3000份連署，逼近成案的35萬「安全門檻」。經濟部長王美花2日表示，中油第三座液化天然氣接收站（三接）的陸地接收站是18年前早就填地的地方，若使用其他替代方案如台北港，還有填海、避開管線、做環評等，估計要延後11年。

行政院長蘇貞昌2日到立法院備詢。民眾黨立委賴香伶質詢時問到藻礁議題，王美花說，在穩定供電、做好生態保育兩者會同時進行，對於很多資訊，經濟部有義務讓大家看得更清楚，現在再三接這邊是怎麼做，我們怎麼去維護既有的藻礁區。

王美花表示，陸地的接收站用的是18年前早就已經填地的地方，至於接收港把它拉到外面，中油都有用很多的科學方法評估，包括攝影、聲納偵測等等，也都有照片，這部分可以拿出來給大家了解。

賴香伶表示，一個是說服環保團體，一個是跟國人對話，連署書甚至會衝到45萬份，顯然是大家對經濟部的說明以及環團給的資訊，兩者間有落差。第二，真的只有在這邊才能辦第三接收站嗎？沒有替代案嗎？如浮動接收站等。

王美花說，即使用浮動接收站替代既有的槽區，但船隻還是要靠岸，且依照現行規劃，槽區就是在已經開發的地方。

至於替代案部分，王美花解釋，台北港方案還沒做過環評，且該區興建的話需要填海，不管是經過台61線的陸管、或是經過礁岩區的海管，困難度都很高，因此若要將三接移到台北港，還需要11年的時間。

賴香伶表示，希望經濟部在8月公投前，至少辦5場辯論會。對此，王美花承諾，經濟部一定會充分公開資訊，也會按照選委會規定辦理辯論會；一旁的部長蘇貞昌也說，維持穩定供電是政府的責任，會公開資料讓全民知道，做正確的判斷，「抹黑（環團）絕對不會，也不該」。