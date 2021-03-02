勞保破產危機　蘇貞昌允諾：政府會負最後給付責任

記者陳家祥／台北報導

勞保年金最快將在2026年破產，民眾黨立委賴香伶2日質詢時呼籲，政府應在本會期儘速提出《勞工保險條例》修正草案版本。對此，行政院長蘇貞昌承諾，「應該往這方面來面對這問題，把他可長可久，這是對的」，並強調政府負責最後給付的態度不變，「政府不倒勞保就不會倒」。

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者林敬旻攝）

賴香伶質詢時指出，勞保虧損的問題今年已經短差到486億，明年預估短差700億，2022年短差996億；而今年補220億，明年準備編多少撥補勞保虧損？

「政府沒有倒勞保絕對不會倒，政府會負最後給付責任。」蘇貞昌說，歷史上第一次政府編列200億，今年是200億，會視各種狀況，政府一定會以最大的誠意跟能力編列預算，也謝謝立法院通過預算給予支持。

但賴香伶說，如果明年是996億，後年上千億的虧損，最後差額會到兆，等於中央政府一年的預算，「你說政府不倒勞保不會倒，我不敢苟同」，不能用這樣的方式對待世代正義、世代剝奪問題。

賴香伶說，2026年馬上就是破產時間點，是不是可以考慮開始啟動勞保年金改革委員會或是勞保年金相關國是論壇，盡速跟勞工、青年對話。

蘇貞昌說，就整個勞保長遠來看，「應該往這方面來面對這問題，把他可長可久，這是對的」。不是只有政府墊錢一個方法，指是政府展現這樣的決心，在這時候政府還是會這樣支持，長遠要各方就這問題討論，「這應該要這樣做」。