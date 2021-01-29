雲林數位縣民平台「雲林Nubi扭一下」APP正式上線　下載送茶葉蛋

▲雲林Nubi扭一下APP今(29)日正式上線開放下載，首波下載還可獲得全家超商茶葉蛋乙顆，限量兩萬顆換完為止，向好友發送推薦碼，完成註冊後可再領50扭幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

開啟數位新串聯，「雲林縣數位縣民平台─雲林Nubi扭一下」是雲林縣政府所推出專屬雲林資訊APP，雲林縣長張麗善今（29）日偕同副縣長謝淑亞率縣府各局處主管向縣民宣布，雲林正式進入數位轉型元年，期待此APP用更貼合民眾生活的角度讓縣政資訊能確實觸及縣民，讓APP成為各局處宣導訊息發布基地台。

雲林縣長張麗善現場體驗並展示Nubi APP設計巧思，透過簡單閱讀政令或是參加活動後簡單答題輕鬆獲得「雲林扭幣(Nubi)」，鼓勵民眾多閱讀新政令並跳脫過往傳統管道宣傳，提升親民友善度。縣長張麗善指出，Nubi APP下載不侷限雲林在地縣民，開放更多喜歡或認同雲林的民眾成為「數位縣民」，一同參與雲林美好。

▲雲林縣長張麗善今日偕同副縣長謝淑亞率縣府各局處主管向縣民宣布，雲林正式進入數位轉型元年。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，「今年是雲林的數位轉型元年，推出Nubi APP就是要創造三贏，民眾贏、店家贏、政府贏」，Nubi在義大利文的意思是「雲」，剛好又與扭幣同音，故而取名。於APP互動累積之扭幣更可至特約的雲林良品、觀光工廠、休閒農場、休閒農業區、庇護工廠、微冊角落等處兌換雲林在地良品，平台上架店家達100家共創「知雲林、用雲林、愛雲林」嶄新認同。

計畫處長李明岳表示，雲林Nubi扭一下APP今(29)日正式上線開放下載，首波下載還可獲得全家超商茶葉蛋乙顆，限量兩萬顆換完為止，向好友發送推薦碼，完成註冊後可再領50扭幣；另外也會配合今年全中運推出扭幣系列活動，邀請大家一起參與全中運。迎接雲林數位轉型元年，雲林Nubi扭一下APP正式上線。APP下載/臉書粉專關鍵字：雲林Nubi扭一下。官網nubi專區

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