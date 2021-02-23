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雲林蔬果20噸渡海！農民開春禮外銷星馬　高麗菜、茂谷柑征服味蕾

▲雲林蔬果20公噸外銷封櫃啟航到星馬，22日再展現出口成果，包括高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹及茂谷柑等，計2個貨櫃20公噸的蔬果到新加坡和馬來西亞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣農業產值約800億元，東南亞地區近年來經濟成長快速，對於優質農產品需求大增，縣府將更多的雲林良品推廣到東南亞乃至於其他國家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林蔬果20公噸外銷封櫃啟航到星馬，年前縣府媒合雲林縣農會與宜捷威公司簽訂合作契約外銷一百噸的雲林蔬果，除年前已先出口15公噸的紅蘿蔔、西洋芹美生菜等蔬果，22日再展現出口成果，包括高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹及茂谷柑等，計2個貨櫃20公噸的蔬果到新加坡和馬來西亞，累計已出口35公噸蔬果。

雲林縣長張麗善表示，受新冠疫情影響，市場需求量降低，加上氣候回暖，高麗菜等葉菜產量大增，菜價下滑，對農友已然造成產銷壓力。為紓解高麗菜國內產銷壓力，縣府以實際行動協助農友度難關，除積極媒合食品公司、團膳、等通路，再與嘉義市長黃敏惠攜手銷售20公噸高麗菜，縣府將持續努力，透過內、外銷同步，望菜價早日回穩，舒緩農民產銷壓力。

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農業處長吳芳銘指出，雲林縣農業產值約800億元，東南亞地區近年來經濟成長快速，對於優質農產品需求大增，縣府將更多的雲林良品推廣到東南亞乃至於其他國家，將持續推廣優質農特產品到世界各地。

宜捷威農產有限公司總經理林延蓉表示，宜捷威公司作為雲林在地深耕的公司，對農產品銷售及出口不遺餘力，蔬果外銷經驗相當豐富，多次將蔬果外銷至其他國家。目前公司已積極在雲林建置現代化大型理集貨場，佔地近2千坪，預計年底將會完工啟用，選擇以雲林當作基地，未來希望能協助雲林將更多優質蔬果外銷到各個國家。

▲雲林蔬果20公噸外銷封櫃啟航到星馬，22日再展現出口成果，包括高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹及茂谷柑等，計2個貨櫃20公噸的蔬果到新加坡和馬來西亞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林蔬果20公噸外銷封櫃啟航到星馬，22日再展現出口成果，包括高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹及茂谷柑等，計2個貨櫃20公噸的蔬果到新加坡和馬來西亞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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外銷蔬果馬來西亞雲林縣政府宜捷威農產有限公司

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