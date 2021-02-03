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疫情升溫加強防疫　雲林每週固定稽查八大類場所

記者蔡佩旻／雲林報導

國內COVID-19疫情升溫，雲林縣政府針對衛生福利部於2020年12月1日公告所示高感染傳播風險休閒娛樂場域，加強口罩政策防疫查訪及宣導。雲林縣長張麗善3日率建設處、衛生局等相關人員及斗六分局警員，前往好樂迪斗六店行例行性稽查。

▲視聽歌唱民眾在密閉空間環境下更應該配合防疫措施，無論是安全距離或是配戴口罩或是手部清潔等。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲視聽歌唱民眾在密閉空間環境下更應該配合防疫措施，無論是安全距離或是配戴口罩或是手部清潔等。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，期望大家持續落實出入八大類場所應佩戴口罩、勤洗手、並注意自己的身體健康狀況，做好自主健康管理，國際疫情持續嚴峻，臺灣防疫得以有效控制，有賴邊境檢疫人員、醫療院所、醫療照護人員持續堅守崗位，以及政府、民間攜手合作，守護國人健康。

▲視聽歌唱民眾在密閉空間環境下更應該配合防疫措施，無論是安全距離或是配戴口罩或是手部清潔等。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，主要宣導大家持續落實出入八大類場所應佩戴口罩、勤洗手、並注意自己的身體健康狀況，做好自主健康管理。（圖／記者蔡佩旻攝）

建設處長李俊興表示，雲林縣政府針對八大行業每週都有固定的稽查排程，例如視聽歌唱業民眾在密閉空間環境下更應該配合防疫措施，無論是安全距離或是配戴口罩或是手部清潔等，所以今天安排這家業者進行宣導，也呼籲此行業類業者也必須要落實相關防疫措施。

雲林縣衛生局表示，「醫療照護、公共運輸、民生消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）」等八大類高感染傳播風險場域（指不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人），需要強制佩戴口罩，除了有助於防範COVID-19之外，對於其他各類經由飛沫、空氣傳播之疾病也能發揮防護效果。2020年12月1日起進出八大類場所應配戴口罩，「未戴口罩且勸導不聽者」，處新台幣3000~15000元。

▲視聽歌唱民眾在密閉空間環境下更應該配合防疫措施，無論是安全距離或是配戴口罩或是手部清潔等。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府建設處歌唱視聽業者進行宣導，呼籲此行業類業者也必須要落實相關防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）


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