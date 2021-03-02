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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文無法忍受了！　拋黨主席應專職具備「專任」與「專心」

▲▼國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

中廣董事長趙少康重返國民黨，並表態參選黨主席以及2024的總統大位，現任黨主席江啟臣隨後也宣布參選黨主席，更要扮演「造王者」的角色，並承諾不選2024。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示「無法再忍受了」，而國民黨未來黨主席應該要專職，更要具備「專任」與「專心」兩個部分。

連勝文2日一早透過臉書發文指出，過去幾天有許多人跟他討論黨的未來，他非常認同大部分朋友的主張，即國民黨未來的主席應定位為「專職黨主席」，並包含專任與專心兩個部分。「專任」是指黨主席不應該再去爭取公職選舉提名，特別是總統，並以超然的立場，全力確保黨內各項提名作業公平公正公開，特別是總統提名！若是黨主席執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性；「專心」則是指黨主席應該全心於黨務之上，不兼任公職，以避免陷入蠟燭幾頭燒的窘狀！

連勝文認為，國民黨過去幾年來，許多內部紛爭，都是源自國民黨主席在掌握了黨機器之後，開始想要去競選或提名自己擔任公職，尤其是總統，從而引發黨務不中立，黨主席濫用黨部資源，任意修改黨章制度為自己量身訂做，等等重大爭議！最後黨內實質分裂，導致各種重大選舉都是敗在國民黨自己無法團結，讓支持者痛徹心扉。

至於為何國民黨無法團結，連勝文說「自私就是最大的原因，在國民黨內總統初選提名過程中，若黨主席外，出現一位強而有力的競爭者時，當該競爭者輸了，必會質疑黨務不中立、控訴初選不公，嚴重者就退黨參選，要不就是面合心不合，表面上團結、私底下抵制，而若該競爭者贏了、黨主席輸了，則黨主席跟黨機器最有可能就是變成消極處理黨務，反而變成候選人最大的累贅。

連勝文強調，這就是為什麼黨內許多有志之士會提出這樣專職黨主席的主張，因為這種戲碼，「包括我在內許多國民黨人士都已經無法再忍受下去了！」真的不想再看到國民黨持續這種「卡位黨主席、掌握黨機器、再徐圖大位」的傳統宮廷戲碼了！

連勝文說，這種舊式的「救世主思維」真的需要改變，不然國民黨就只能一再重蹈覆轍，永遠也不會因慘敗而去改革國民黨深層的核心問題，最終就是讓我們的支持者痛心疾首、然後讓民進黨予取予求，我們絕不能坐視國民黨走向這條錯誤的道路。

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