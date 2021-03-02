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女嘉義老店吃砂鍋魚頭　譙「點800算950元」！闆娘公布監視器打臉

▲▼女嘉義老店吃砂鍋魚頭　譙「點800算950元」！闆娘公布監視器打臉。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書）

▲女客吃砂鍋魚頭怨「點800算950元」！店家怒打臉。（圖／翻攝「嘉義綠豆大小事」臉書社團）

記者許力方／綜合報導

嘉義有女子上網抱怨，前往大埔一間砂鍋魚頭餐廳，跟老闆點800元的要吃，但老闆娘算錢時卻算950元，質疑坐地起價，事後店家不僅公布監視器反擊，還公開價位表，還原當時其實是女客人反悔，自己跑去挑選了較大塊的魚頭，老闆娘也有告知價格，卻遭斷章取義公審，吃完還不打算把帳付清，引發當地網友熱議，力挺店家「在地老店，童叟無欺。」

女子2月26日時透過「嘉義綠豆大小事」發文，聲稱去大埔用餐，明明是跟老闆點800元的魚頭，結果「老闆娘回店說是900和1200，當下煮了，結果算錢時只有老闆娘在…」暗指店家抬高價格，呼籲網友小心。事後雖然刪文，仍被店家截圖，氣得PO出價目表以及監視器畫面還原真相。

▲▼女嘉義老店吃砂鍋魚頭　譙「點800算950元」！闆娘公布監視器打臉。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書）

▲▼女嘉義老店吃砂鍋魚頭　譙「點800算950元」！闆娘公布監視器打臉。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書）

店員指出，自家的魚頭其實都是大份的，就算是小鍋也是5至6人份，女子兩位客人一來就一直問價錢，他們也都是照菜單上價格告知，對方確定要煮800元的魚頭，隨即開始製作，沒想到女子反悔，跑去挑了桌上擺的別塊魚頭，老闆娘第一時間就告知是950元，3度強調，但她沒有反應，最後竟上傳老闆娘的照片公審。

影片中顯示，當時老闆娘身穿圍裙拎著小份魚頭正要去煮，結果女客人走過來，從桌上挑了另一塊往廚房走，都時她不斷說「這950元的」，女客人頭也不回始終沒有回應。老闆娘說，當時店裡還有3、4名客人，都有聽到，讓她十分困惑，不知道是否表達有落差或誤解。

「我拿800元的給她，她又自己換這950的，自己用手變換，我也沒說什麼…」江姓老闆娘受訪時強調，自己做生意20幾年，絕對不可能坐地起價，女客人當時原本點小份的，後來換一隻魚頭，她就強調3次這是950元，都沒有得到回應，「要跟她拿950元也不可能會給我」，最後結帳時只收了900元，沒有收到950，「奇怪她怎麼還跟我PO網」雖然心情不好，但看到很多客人支持，覺得很感謝。

對此，當地網友則紛紛留言，力挺店家「奧客真多」、「原來是付不起差價150的奧客」、「生意難做」、「價格問清楚！上面也有貼價錢，不要吃一吃都上來公審店家」、「出去吃都是吃這家，真的好吃價格又實在」、「很常專程去買，價格時會又好吃」、「片面之詞對用心經營的店家是一種傷害」。

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▲▼女嘉義老店吃砂鍋魚頭　譙「點800算950元」！闆娘公布監視器打臉。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事臉書）

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