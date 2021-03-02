擄人勒贖主嫌持槍拒捕遭擊斃　高市警局長肯定員警：從優獎勵

▲李嫌開車停在高雄鼓山區與員警發生槍戰。（圖／民眾提供）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鼓山區、美術館附近2日上午9時許發生槍擊案，一名在嘉義犯下擄人勒贖案的李姓嫌犯逃到高雄被警方鎖定，一路從澄清湖跟到鼓山區明誠四路後，警方見李嫌停妥車輛準備下車，立刻兵分三路一湧而上，但李嫌拒捕且握有槍枝，警方掏槍朝他開了19槍，導致李嫌胸、腹部中彈送醫後不治。對於岡山分局員警當下立即反應拔槍射擊壓制，高雄警察局長黃明昭肯定參與本案攻圍捕有功人員，將特別予以表揚慰問，並從優獎勵。

▲岡山分局員警朝李嫌開了19槍，造成車體毀損、車窗破裂。（圖／記者黃子倩攝）

高雄市警局發出聲明指出，岡山分局員警結合嘉義縣、市警察局與刑事警察局偵八隊共同緝捕李嫌為首的擄人勒贖案，今天上午伺機發動攻堅圍捕，見犯嫌從車內持槍欲攻擊圍捕警方，岡山分局員警當下立即反應拔槍予以射擊壓制，李嫌中彈後送醫搶救不治，對此，市警局強調過程「符合用槍時機」。

▼高雄美術館旁2日出現警方圍捕歹徒的驚險場面。（圖／民眾提供）

▲高雄市警察局長黃明昭。（圖／ETtoday資料照）

高雄市警局指出，岡山分局員警在進行攻堅圍捕時奮勇身居第一線，見歹徒駕車衝撞並欲持槍對警駁火攻擊，能當機立斷予以射擊火力壓制，確保在場所有參與攻堅圍捕同仁的人身安全，機智英勇殊堪嘉許，高雄市警察局長黃明昭已特別指示，就參與本案攻堅圍捕有功人員將特別予以表揚慰問，並報請上級從優獎勵。黃明昭再次重申，面對一切暴力不法情事及犯罪份子，警察局全體同仁必將嚴厲追緝究辦不逮，捍衛法治、肅靖治安的決心與立場不容挑戰。

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