　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

綁匪兒認屍獨家畫面曝！勒贖金流扣逾千萬　肉票：只付300萬

▲▼李嫌兒子曝光 。（圖／讀者提供）

▲李嫌兒子趕往醫院認屍。（圖／讀者提供）

記者黃子倩／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦嘉義擄人勒贖案，2日上午9點半左右，警方追蹤到57歲的李姓主嫌出沒在高雄澄清湖一帶，接著轉往九如路住家附近徘徊，最後在明誠四路停妥車輛準備下車之際，遭員警圍捕，他當下拒捕甚至開車窗企圖開槍，卻意外卡彈，員警當下連開19槍，李嫌傷重身亡，其他4名共犯陸續落網，剩下1人在逃。遭勒贖的柯姓富商一度供稱贖金為300萬，但疑似「故意低報」，目前警方掌握的贖金初估上千萬。

▲ 開槍畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲高雄市區明誠四路今天早上發生槍戰。（圖／民眾提供）

南部打擊犯罪中心指出，包含李嫌在內的嫌疑人拿到贖金後，分別存入4人名下的帳戶、保險箱以及住處，警方針對嫌犯成員名下莫名的大筆金流進行查扣（凍結存款），初步統計金額已經突破千萬元，目前仍在持續進行中，詳細金額由嘉義刑大彙整中。

回顧整起案件，57歲的李姓主嫌本身有毒品、強盜前科，因多次犯案，生平大多時間都在牢獄度過，獄中認識了被害人（柯姓富商）的結拜大哥，並聽聞柯姓被害人家中相當有錢，近期因出獄後無工作且缺錢吸毒，因此與友人籌劃犯下這起擄人勒贖案。

1月24日凌晨3點多，李嫌等人趁柯姓富商到嘉義一處SPA會館消費時將人擄走，並開車到嘉義縣朴子市，向柯男家屬開口要5千萬元贖金，經雙方討價還價，金額降至3千萬元，最後柯男在李嫌一方順利拿到贖金後獲釋、身上並無受傷，柯男擔心遭到報復，一直隱忍到2月15日才向警方報案，並供稱當時家人支付了「300萬」現金將他贖回。

警方成立專案小組後，2日申請到6張拘票、15張搜索票，鎖定李嫌開的車輛，一路從澄清湖跟到鼓山區明誠四路上，見李嫌把車輛停妥準備下車，警方荷槍實彈上前，但是李嫌不但沒有下車就範，反而還開車窗企圖開槍卻卡彈，警方當下連開19槍，李嫌最後被從車上抬出來，警方則在車內找到已上膛的克拉克手槍，及12顆子彈。

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

▲警方一共朝李嫌開的休旅車開了19槍。（圖／記者黃子倩攝）

經警方事後調查，19槍皆由岡山分局的員警擊發，兩人分別開了11槍以及8槍，對此，高雄市警局發出聲明稿強調，對於岡山分局員警當下立即反應拔槍射擊壓制，警察局長黃明昭肯定圍攻有功人員，將特別予以表揚並從優獎勵。

至於今天下午在醫院進行的初步相驗，僅有李嫌年約30歲的兒子一人到場，檢察官也沒有針對初驗結果多做說明，經了解，李嫌槍傷只有一處在右臉頰下顎，家屬是否提告則要再討論，明日下午2點將在市殯解剖複驗釐清死因。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

相關新聞：

影／嘉義綁匪背骨內幕曝！麻吉收留1個月　擄他「富商晚輩」慘成槍下鬼

獨／開槍畫面曝！嘉義綁匪拒捕　警狂吼：把槍交出來…下秒擊斃他

擄人勒贖主嫌持槍拒捕遭擊斃　高市警局長肯定員警：從優獎勵

ET快訊
顏嘉樂46歲淚求子！　「只剩最後3顆受精卵」
《甄嬛》蔡少芬錄節目急中斷！　送醫畫面曝光
混血辣女兵藏500萬美元求保管　台男神回：寄超商店到店？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

綁匪兒認屍獨家畫面曝！勒贖金流扣逾千萬　肉票：只付300萬

美女迷信有死劫　遭高中同學「衝撞下體」血染床單：我在作法擋災

檢疫隔離14天「欠1味」　他花2萬8買「毒洋芋片」...斜槓藥頭慘了

獨／美韓混血辣女兵藏500萬美元求保管　台男神回：寄超商店到店？

涉恐嚇澎恰恰討債「吳宗憲也欠我錢」　金主「楊醫師」300萬交保

北市古惑仔砍人畫面曝！西瓜刀帶頭殺　花店闆娘勇喊別再打救一命

台中74歲嬤推回收車上路慘被撞　主動脈剝離搶救3小時身亡

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃　驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

嘉義肉票身家曝！跨年卡司婚禮娶嬌妻　富豪爸暗夜2hrs拿3000萬贖兒

被害人出庭像刑案被告　高檢推「友善流程」關懷被害人

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

郭書瑤試管又沒中..罵老公「憑什麼說愛我」　禾浩辰崩潰：我不想要再繼續了...

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

綁匪兒認屍獨家畫面曝！勒贖金流扣逾千萬　肉票：只付300萬

美女迷信有死劫　遭高中同學「衝撞下體」血染床單：我在作法擋災

檢疫隔離14天「欠1味」　他花2萬8買「毒洋芋片」...斜槓藥頭慘了

獨／美韓混血辣女兵藏500萬美元求保管　台男神回：寄超商店到店？

涉恐嚇澎恰恰討債「吳宗憲也欠我錢」　金主「楊醫師」300萬交保

北市古惑仔砍人畫面曝！西瓜刀帶頭殺　花店闆娘勇喊別再打救一命

台中74歲嬤推回收車上路慘被撞　主動脈剝離搶救3小時身亡

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃　驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

嘉義肉票身家曝！跨年卡司婚禮娶嬌妻　富豪爸暗夜2hrs拿3000萬贖兒

被害人出庭像刑案被告　高檢推「友善流程」關懷被害人

《角頭》拜碼頭！大甲鎮瀾宮還願　「標哥長子」顏寬恒帶領參拜

陳吉仲稱美日韓港有成長　國民黨：搞不清國家難怪新南向失敗

原定投4局王維中臨時退場　對樂天3.1局失5分飆7K

接單被要求「順便幫還錢」！外送員遭嗆：沒有人態度像你這麼差

網轟「同性戀養的小孩會被歧視」　伴盟：所有家長都要有心理素質

理科太太「文案衛生局看過才PO」早有心理準備：我們怕了！

米餅廠商鞠躬道歉「是疏失」　丁文琪憤怒再轟：你敢讓你家人吃？

獨／高雄百貨業掀「制服的誘惑」！夢時代PK漢神　互爭：我最好看

金管會推四大新制！　董監事選舉改採「候選人提名制」

不用再縮小腹！「5招」解決便秘，跟著做連膚色都亮一號

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

社會熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

即／台東17歲少年遺體找到了！

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

工人戀上麵包正妹　貼窗盯健身下場曝

即／台中3車撞一團釀「1死2傷」！

民眾撿到裝7萬現金皮夾送警局！27歲男警竟私吞

即／高雄美術館附近槍戰！

更多熱門

相關新聞

獨／高雄百貨「制服的誘惑」開戰啦！

獨／高雄百貨「制服的誘惑」開戰啦！

高雄市近期掀起百貨客服人員的制服戰爭，原因起初是漢神巨蛋購物廣場在粉絲團公布新制服上線，只要留言分享制服照，就可以抽餐飲券，沒想到此舉吸引了夢時代購物中心客服也在底下留言，還開玩笑嗆聲說：「我們比較美！」但漢神也非省油的燈，直指新制服穿起來氣質典雅，頸部還配有精品絲巾，「對客人的誘惑，會很想找我們聊天」。

獨／混血辣女兵藏500萬美元求保管　台男神回

獨／混血辣女兵藏500萬美元求保管　台男神回

高雄警開19槍圍捕　警局長肯定：從優獎勵

高雄警開19槍圍捕　警局長肯定：從優獎勵

背骨綁匪正面曝！嘉義知名媽祖廟董事淪肉票

背骨綁匪正面曝！嘉義知名媽祖廟董事淪肉票

高雄警匪槍戰！「單車伯」淡定穿越駁火區

高雄警匪槍戰！「單車伯」淡定穿越駁火區

關鍵字：

高雄擄人勒贖贖金千萬嘉義相驗警方

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

「圍棋女神」14秒床片曝光！

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面