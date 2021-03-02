綁匪兒認屍獨家畫面曝！勒贖金流扣逾千萬　肉票：只付300萬

▲李嫌兒子趕往醫院認屍。（圖／讀者提供）

記者黃子倩／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦嘉義擄人勒贖案，2日上午9點半左右，警方追蹤到57歲的李姓主嫌出沒在高雄澄清湖一帶，接著轉往九如路住家附近徘徊，最後在明誠四路停妥車輛準備下車之際，遭員警圍捕，他當下拒捕甚至開車窗企圖開槍，卻意外卡彈，員警當下連開19槍，李嫌傷重身亡，其他4名共犯陸續落網，剩下1人在逃。遭勒贖的柯姓富商一度供稱贖金為300萬，但疑似「故意低報」，目前警方掌握的贖金初估上千萬。

▲高雄市區明誠四路今天早上發生槍戰。（圖／民眾提供）

南部打擊犯罪中心指出，包含李嫌在內的嫌疑人拿到贖金後，分別存入4人名下的帳戶、保險箱以及住處，警方針對嫌犯成員名下莫名的大筆金流進行查扣（凍結存款），初步統計金額已經突破千萬元，目前仍在持續進行中，詳細金額由嘉義刑大彙整中。

回顧整起案件，57歲的李姓主嫌本身有毒品、強盜前科，因多次犯案，生平大多時間都在牢獄度過，獄中認識了被害人（柯姓富商）的結拜大哥，並聽聞柯姓被害人家中相當有錢，近期因出獄後無工作且缺錢吸毒，因此與友人籌劃犯下這起擄人勒贖案。

1月24日凌晨3點多，李嫌等人趁柯姓富商到嘉義一處SPA會館消費時將人擄走，並開車到嘉義縣朴子市，向柯男家屬開口要5千萬元贖金，經雙方討價還價，金額降至3千萬元，最後柯男在李嫌一方順利拿到贖金後獲釋、身上並無受傷，柯男擔心遭到報復，一直隱忍到2月15日才向警方報案，並供稱當時家人支付了「300萬」現金將他贖回。

警方成立專案小組後，2日申請到6張拘票、15張搜索票，鎖定李嫌開的車輛，一路從澄清湖跟到鼓山區明誠四路上，見李嫌把車輛停妥準備下車，警方荷槍實彈上前，但是李嫌不但沒有下車就範，反而還開車窗企圖開槍卻卡彈，警方當下連開19槍，李嫌最後被從車上抬出來，警方則在車內找到已上膛的克拉克手槍，及12顆子彈。

▲警方一共朝李嫌開的休旅車開了19槍。（圖／記者黃子倩攝）

經警方事後調查，19槍皆由岡山分局的員警擊發，兩人分別開了11槍以及8槍，對此，高雄市警局發出聲明稿強調，對於岡山分局員警當下立即反應拔槍射擊壓制，警察局長黃明昭肯定圍攻有功人員，將特別予以表揚並從優獎勵。

至於今天下午在醫院進行的初步相驗，僅有李嫌年約30歲的兒子一人到場，檢察官也沒有針對初驗結果多做說明，經了解，李嫌槍傷只有一處在右臉頰下顎，家屬是否提告則要再討論，明日下午2點將在市殯解剖複驗釐清死因。

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