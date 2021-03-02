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嘉義綁匪背骨內幕曝！麻吉收留1個月　擄他「富商晚輩」慘成槍下鬼

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

▲高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩、陳韻如／高雄報導

高雄鼓山區、美術館附近2日上午9時許傳出槍響！一名李姓綁匪擄人勒贖案件，隨後驅車逃往高雄，但卻在警方圍捕過程中拒捕、開車衝撞，警匪雙方駁火19槍，李嫌中彈身亡。據悉，李嫌經由柯姓富商的長輩口中得知對方經濟狀況，因此策畫出這起擄人勒贖案件，沒想到卻演變成這起警匪槍戰，李嫌因此葬送生命。

據悉，53年次的李嫌前科累累，大半生都在監獄中度過，而過去在獄中與柯姓富商的長輩是麻吉，並從對方口中得知柯姓富商經濟狀況，出獄後沒有工作，長輩還好心收留他住在家中一個多月，李嫌因此對於柯姓富商的背景清楚明瞭，才決定將富商當成目標，策畫出這起綁票案件。

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

警方表示，李嫌1月24日在嘉義一間按摩店擄走柯姓富商，並向對方表示，「我只要錢不會傷害你」，而事後果真在拿到錢後釋放柯姓富商。警方事後在15日接獲報案，全案才因此曝光，隨即展開調查。直到2日上午，警方於高雄美術館附近發現李嫌行蹤，隨即展開圍捕，但在過程中李嫌拒捕，還開車衝撞，警方於是朝他開了19槍，李嫌最終中彈身亡。

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

此外，這起擄人勒贖案共有6名嫌犯，李嫌遭開槍擊斃，另有2嫌到案，剩下3嫌在逃，警方目前正積極追緝中，至於詳細案情也有待調查釐清。

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