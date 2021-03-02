背骨綁匪正面曝！嘉義知名媽祖廟董事淪肉票…2hrs驚魂討3千萬贖身

▲綁匪「慶蔡」正面曝光。（圖／記者翁伊森翻攝、黃子倩攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

高雄鼓山區明誠四路美術館附近，2日上午9時許傳出槍響！一名綽號「慶蔡(隨便)」的李姓男子1月間在嘉義一間SPA館擄走擔任嘉義知名媽祖廟董事的柯姓富商，拿到贖金後釋放人質。高雄、嘉義警方獲報後，鎖定其行蹤逮人，但因李男拒捕，警方只好連開19槍，李男中彈身亡，如今綁匪正面也曝光。

57歲李男有多起毒品、強盜、槍砲前科，人生中大部分時間都在進出監獄，他在獄中結識一名「長輩」，與對方關係良好，他出獄後沒有經濟來源，還曾在長輩家寄住了1個多月，想起長輩曾透露，其有個很有錢的晚輩，便動了邪念，策劃這起擄人勒贖案。

家住高雄的李男1月24日凌晨3時許到嘉義一間SPA館擄走在嘉義某間知名媽祖廟擔任董事、曾赴對岸經商的柯姓富商，並向家屬開口討要5千萬元贖金，最後雙方談妥贖金金額改為3千萬元。柯男家屬按照李男要求，將贖金放置於朴子一處監理站的車輛後方後，人質於2小時內安全獲釋。

▲李男車內放置一把上膛的手槍。（圖／民眾提供）

據悉，柯姓富商也有從事網路博弈事業，第一時間不敢報案，直到2月15日才報警處理。高雄、嘉義警方獲報後出動57名警力，兵分6路循線逮人，2日在高雄澄清湖一帶發現李嫌行蹤，並展開追蹤，過程中李嫌疑似察覺遭跟監，一度在九如四路住家附近亂繞，最後將車停放在明誠四路。

警方見李嫌準備下車，隨即進行3面圍捕，並高喊「不要動，雙手舉高，雙手舉高讓我看到你的手，把槍交出來」，但由於李嫌拒捕，只好連開19槍，李嫌當場被擊中胸、腹部，失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，但仍因傷勢過重不幸宣告不治。

警方在李嫌車內發現一把已上膛的克拉克手槍，另外還有12顆子彈，至於李嫌稍早有沒有對警方開槍仍有待進一步調查釐清。目前這起擄人勒贖案，主嫌身亡、2名嫌犯到案、3人在逃，家屬則稱，只有交付300萬元贖金，警方透露，交付的贖金可能不只300萬，但確切數額仍有待進一步調查釐清。

▲現場遺留滿地彈殼。（圖／記者黃子倩攝）