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社會 社會焦點 保障人權

士林女重複申請急難救助金被拒　暴走狂咬警員...吞3罪判拘95天

▲▼生氣,憤怒,罵,兇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名超火爆呂女，想到士林區公所申請急難救助金不成，竟拿安全帽往公務員砸，當場依現行犯逮捕豈料又咬警員。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名暴力呂女，到士林區公所申請急難救助金，但遭科員表示「已申請」過，不符合規定。豈料她當場大暴走，對著科員咆哮又持安全帽丟擲；警衛前來阻止，她竟作勢想拿一旁盆栽敲擊自己頭部。當場遭警方以妨害公務罪現行犯逮捕移送士林地檢署，但她竟在拘留室咬法警手背。士林地院依妨害公務等罪執行拘役95日可易科9萬5。

去年2月15日上午11時許，呂女因想申請急難救助金，但士林區公所承辦職員施姓科員告訴她「妳在同年一月間已經申請過了」並婉轉告知她不符合規定，豈料呂女竟情緒高昂開始碎念，情緒越來越激動，突然就拿起安全帽打中施男右臉頰。

發生爭執後，駐衛警立即前往維持秩序，呂女竟拿起一旁盆栽想作勢敲擊自己的頭，駐衛警上前阻止，激動的呂女竟將盆栽往一旁地上大力摔落，導致盆栽破碎不堪。

員警並立刻前往以妨害公務罪將她依現行犯逮捕，呂女於士林地檢候保室裡，並向法警表示「身體不適，手在痛、肚子餓，不想留在候保室」，但法警認為她並沒有身體不適並將她留在候保室。但瘋狂的呂女竟自行開啟候保室水龍頭並堵塞排水孔，導致候保室大淹水。

法警見狀緊急將呂女移往一般拘留室，但因呂女拒絕配合，法警只好一人押一邊，到拘留室入口時，因入口處較低只好將呂女頭壓低，豈料呂女竟出口咬其中一名陳姓法警，導致法警受有左手手背5公分X5公分紅腫。

對此呂女辯稱，「當時人很不舒服，從腳一直抽筋到脖子，法警還大力壓住我的脖子讓我進拘留室，我怕我頸椎會斷掉，我是基於正當防衛才咬法警，對他造成傷害我很抱歉，但我沒有妨害公務。」

法官審酌呂女持有身心障礙證明，依犯妨害公務執行罪，處拘役45日；又犯毀損他人物品罪，處拘役20日；又犯傷害罪，處拘役50日，合併應執行拘役95日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。並扣案安全帽1頂沒收。

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