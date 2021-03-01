黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

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記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局一名警員在執行汽車違停拖吊勤務時，女車主突然衝出來阻攔，更用身體阻擋拖吊車離開，過程中多次推擠警員並辱罵「王八蛋」，警員依法要將她逮捕時，女子反抗用手抓傷警員，更插眼拒捕，最後用辣椒水強制執法，訊後依妨害公務、公然侮辱及傷害等罪移送偵辦。

▲曹女擋拖吊車還推擠辱罵警員 。（圖／翻攝畫面） 28日下午4時許，48歲曹姓女子與友人將白色BMW進口車違規停放在板橋區中正路上，進去旁邊服飾店買衣服，此時板橋警分局交通分隊26歲周姓警員經過，見車內沒人，於是執行拖吊任務，就在車子上拖吊架後，曹女氣急敗壞衝出來。

▼警方依妨害公務逮捕時，遭她頑強抵抗 。（圖／翻攝畫面）

「我繳罰單，車子放下」，還情緒激動不斷逼近推擠警員，再用肉身擋住拖吊車離開；周警員再三警告勸阻無效，曹女變本加厲辱罵「王八蛋」，周警不甘受辱，立刻呼叫警力支援，並要依妨害公務現行犯逮捕她。

曹女不但不配合，還繼續辱罵並想逃離現場，周警宣讀權利後強制將她壓制在地，曹女反抗用手抓傷警員臉頰，還插他右眼，最後被強勢用辣椒水制伏，隨後2名支援警力到場，將他帶回派出所，訊後依妨害公務、公然侮辱、傷害等罪移送新北地檢偵辦。

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▼曹女抓警員臉頰，手指插他右眼 。（圖／翻攝畫面）