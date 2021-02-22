獨／被皮帶+木棍狂抽管教！14歲兒怒告老爸　求償40萬結果出爐

男子管教未成年兒成傷，法院判刑外還要賠償5萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

管教子女過當除了要判刑，還得賠錢！陳姓男子在家管教年僅14歲兒子，除拿木棍、皮帶伺候打成傷，還拿菜刀嚇稱「把你的手砍掉！」。法官除判他拘役40日，緩刑2年定讞；刑事附帶民事部分，也判陳男要賠償兒子5萬元，可上訴。

判決書指出，2019年4月17日，陳姓男子在家管教小孩，拿皮帶及木棍毆打年僅14歲的兒子，造成雙手臂及右大腿都有大面積瘀傷。陳少伸手拉住在場家屬求援，陳男竟還持菜刀嚇稱「手再這樣，就把你的手砍掉！」台中地院以「成年人故意對少年犯傷害罪」判陳男拘役40日，易科罰金4萬元，緩刑2年確定。

陳姓少年再向法院提請情求損害賠償的刑附民訴訟，請求陳男賠償精神慰撫金20萬元。陳男則表示，他只願意支付醫療費用，精神慰撫金過高，聲明駁回起訴。

法官開庭時發現陳少未滿20歲，依法不能獨立以法律行為負義務，須由法定代理人合法代理才能訴訟。由於父母離異，約定由父親行使其權利義務，但傷害行為人就是父親，與陳少有利害衝突，法院准許陳少祖母聲請，由她擔任訴訟特別代理人。

法官審理後認為，陳男拿工具毆打陳少，又持菜刀出言恐嚇年紀小的兒子， 此種暴力行為除會造成陳少驚恐，更會對處於人格成長階段少年產生一定不當影響，易因而對旁人產生恐懼、不信賴感或不安全感，可認定陳少精神上受有相當痛苦，給付精神撫慰金有據。

法官審酌，陳男為陳少父親，雖得於必要範圍內懲戒子女，但對陳少所為已逾越一般管教之合理範圍等，最後判他賠償非財產上損害金額5萬元，按週年利率5%計息。

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