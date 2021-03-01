緊咬美「佛洛伊德事件」　陸外交部：「我不能呼吸」依舊警醒世人

▲去年佛洛伊德之死，引發美國各地抗議政府暴力執法、種族歧視。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

聯合國23名人權專家26日曾發表聯合聲明表示，多次對美國警方過度使用武力等問題表達擔憂。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（1日）特地提及，去年遭美國白人警察殺害的非裔人士佛洛伊德事件，臨死前呼喊「我不能呼吸」依舊讓人警醒。並且呼籲美方，正視本國種族主義、執法部門暴力執法等嚴重的人權問題。

今日大陸外交部例行記者會，有外媒記者提問，專家們指出，「在美國一些城市，警察不分青紅皂白地對抗議者、居民和旁觀者發射催淚彈、橡皮子彈，並且近距離使用胡椒噴霧，催淚彈甚至落在居民院落里並傷害到了兒童」。專家們還表示，美方必須解決警察暴力執法和系統性種族主義問題，採取措施以確保任何過度使用武力的執法行為都無法逃脫懲罰。中方對此有何評論？

汪文斌表示，過去一年美國執法部門暴力執法的報導經常見諸媒體，「我不能呼吸」依舊讓人警醒。美國「警察暴力地圖」網站的數據顯示，2020年1月到11月，美國只有17天沒有發生執法人員致死的案件。

根據《華盛頓郵報》的調查，汪文彬也引述該數據指出，2020年美國約有近1000人遭執法人員射殺，平均每天就有3人喪生在執法人員的槍下，這背後反映出來的問題值得人們深思。

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌強調，我們希望美方摒棄雙重標準，正視本國種族主義、執法部門暴力執法等嚴重的人權問題，採取切實措施促進和保障本國的人權。

另外，大陸國務院新聞辦公室今（1日）宣布將於近期發表《2020年美國侵犯人權報告》，對美國侵犯人權的狀況進行揭露。據了解，該報告內容特別指出，美國種族歧視惡化以及少數族裔處境。

該報告顯示，美國少數族裔遭受系統性種族歧視，處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一，卻佔被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍，被警察殺死的概率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺凌的目標。