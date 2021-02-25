快訊／屏監大門2男遭爆頭滿地血！8煞逞兇快閃　現場獨家畫面曝

記者吳奕靖／屏東報導

屏東監獄門口驚爆流血街頭爆力！就在25日下午四點多左右，2名在屏東監獄周邊販售「會客菜」的小販，遭到2車8人的圍毆，當場倒地血流不止，大白天就在街頭逞兇，嚇壞路過的民眾，直呼不可思議：「在矯正機關前面就動手打人，宛如黑道尋仇」。

▲屏東監獄前驚傳街頭暴力，2名賣會客菜小販被打 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東監獄前驚傳街頭暴力，2名賣會客菜小販被打 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東監獄前驚傳街頭暴力，2名賣會客菜小販被打 。（圖／記者吳奕靖攝）