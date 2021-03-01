2000斤蜜風鈴蓮霧「棄單大逆轉」！3貿易商搶訂　果農準備出貨

▲高雄六龜農會有一批蜜風鈴蓮霧遭棄單。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

繼台灣鳳梨遭大陸暫停進口後，2月28日又突然傳出高雄六龜農會原定3月3日將出口一批蜜風鈴蓮霧至對岸，也遭貿易商突然喊暫停，不過現在有好消息了！六龜農會總幹事邱蘭英表示，昨晚有2家合作大陸貿易商、1家香港貿易商都來詢問，今天還有民代表示要全數購買。

▲▼農民搶採收蜜風鈴蓮霧趕著包裝出貨。（圖／記者許宥孺翻攝）

「我們現在正在採收，下午要包裝了！」六龜農會總幹事邱蘭英表示，原本預計要銷往大陸的訂單是2000斤的蜜風鈴蓮霧，昨天早上突然接到大陸貿易商要求暫停出貨，讓果農聞聲相當擔心，該不會蓮霧就是下一個被禁的水果，不過農會晚上就接到好消息，有2家大陸貿易商表示願意承接這批訂單，今天早上果農已經忙著採收，3日就會出貨。

邱蘭英說，這2家大陸貿易商是過去合作的夥伴，他們表明願意承接這批棄單，另外，還有1家香港貿易商則另外指定，要購買1000斤的巴掌蓮霧，早上還有民代來電也說要購買蓮霧挺農民，但其實蓮霧目前產量已不多，也只能向對方說抱歉了。

▲▼香港貿易商指定購買高雄六龜巴掌蓮霧。（圖／記者許宥孺翻攝）

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