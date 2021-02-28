獨／台中衝高雄僅1小時！超速67公里...直播主曬7張紅單：知道錯了

▲直播主潘豪豪台中高雄1小時抵達，代價是7張紅單 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台中到高雄用1個小時就能抵達，究竟在國道上得要開多快？高雄市一名直播主潘豪豪用7張罰單換得了答案，原來他在1月期間，開車從台中回到高雄僅用1小時的時間，但是代價卻是連收7張超速罰單，其中一張是超速67公里，也就是當下時速為177公里，而7張罰單當中最慢時速也有133公里，讓他直呼以後開車要4輪加起來100公里就好。

知名直播主潘豪豪在臉書公開分享日前的一段經歷，他在1月份的時候，深夜開車從台中回到高雄，車上除了他之外，還有一名小幫手以及老闆；回程途中為了趕時間，一路開車超速，而小幫手則是注意有沒有測速照相機，途中他們有發現車速已經超速，還有煞車減緩車速，但還是沒能躲過測速照相機，就這樣一路回到高雄。

▲直播主潘豪豪台中高雄1小時抵達，超速177公里 。（圖／記者吳奕靖攝）

回來之後，的確就收到了一張超速罰單，當時時速為133公里，老闆還笑潘豪豪：「不然你也開一張200的來看看」，但是下一秒鐘老闆就笑不出來了，因為郵差按鈴送上另外6張罰單，換言之，從台中開回高雄只花1小時的代價，就是7張罰單。

仔細看看罰單內容，中山高速限為110公里，超速最多67公里，等於是當時時速177公里，另外也有一張是174公里，7張罰單當中，超速最少的應該是23公里。其實這7張罰單當中，僅有5張是超速罰單，另外2張是「危險駕駛」，另外還得要面臨扣車牌、吊扣駕照，以及道路安全講習等等。

▲7張紅單包含了罰車主的「危險駕駛」 。（圖／記者吳奕靖攝）

歷經這7張紅單的教訓，潘豪豪表示他知道錯了！同時也在影片結尾呼籲大家，開車千萬不要超速，一定要遵守交通規則，未來駕駛國道，一定會四輪加起來一百！