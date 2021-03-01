他約砲破解對方iPhone密碼　拍裸照傳正宮：第一次見面就喊我老公

▲朱男約砲發現對方已經有男友了。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名朱姓男子和男網友小明（化名）約砲，結果完事後破解對方手機密碼，驚見他已經有正宮，氣得拍下小明裸照傳給正宮，「我個人無法接受第一次見面，就喊我老公還要求無套的對象。」法官依妨害電腦使用罪判朱男5月徒刑。

判決指出，朱男和小明是在「UT聊天室」認識，雙方相談甚歡，相約於2019年2月24日凌晨1時許，在小明住處嘿咻；朱等對方睡著後，為確認其交友狀況，見他的手機密碼為6位數，猜測應是生日，而拿他的證件輸入出生年月日後，隨即解鎖iPhone。

朱男從小明手機內容發現對方已有交往很久對象，不堪受騙，趁他尚在熟睡時，將其棉被拉開，拍攝他全裸臀部身體隱私部位照片共3張，傳給正宮。

朱男對正宮說，「偷用別人手機雖然很不道德。稍微翻閱一下紀錄，加上他刪除與我的對話來看，您應該是他正宮男友，很冒昧這樣打擾，但起因是他在聊天室約砲，聲稱自己78年次，我實在不認為那張臉孔有那麼年輕，所以解鎖他的密碼。」

▼朱男破解小明的iPhone密碼。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）

朱男表示，「如果你們是開放性關係，也許他約砲你不在意，那就當我多事了，但我個人無法接受第一次見面就喊我老公，還要求無套的對象，所以我會與他斷絕任何聯絡，至少這次性行為我有戴套，如果他還要約過其他人、做過什麼，一切與我無關。」

小明清醒後查看手機，才驚覺約砲被男友發現，氣得控告朱男。朱則辯稱，拍攝照片目的，是為向對方男友說告訴人劈腿。

高雄地院法官認為，被告僅因無聊，即擅自輸入密碼而侵入告訴人手機，察覺告訴人有交往對象後，不思以理性方式處理人際關係，而竊錄告訴人身體隱私部位照片後傳送他人，妨害告訴人身體隱私及電腦或其相關設備使用權利，所為誠屬不該。

法官依無故破解他人使用電腦之保護措施罪、無故以照相竊錄他人身體隱私部位罪，判朱男5月徒刑，得易科罰金。全案確定，不得上訴。