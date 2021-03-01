228連假最後一天湧現北返車潮　侯友宜赴新北交控中心關心路況

▲228連續假期最後一天，侯友宜赴交控中心瞭解交通狀況。（圖／新北市政府提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

今天是228連續假期最後一天，許多民眾陸續返回工作崗位，各地車流及人潮湧現，新北市長侯友宜1日一早前往新北市交控中心瞭解交通狀況，他表示，連假前2天新北市轄內部分熱門風景區出現過多車流，市府人潮儀表板立即啟動第一階段管制，並密切注意各快速道路及國道匝道口車流管制情形。

侯友宜表示，許多民眾利用228連續3天假期外出遊玩，前2天新北市烏來、林口、猴硐、瑞芳、九份、平溪、碧潭、鶯歌及淡水等9個風景區陸續出現過多車流及人潮，市府立即啟動人潮儀表板第一階段管制，實施停車場一進一出管控措施。

侯友宜說，今天是連續假期最後一天，目前各風景區交通狀況良好，但仍提醒民眾出遊前務必查看人潮儀表板，避免前往車流、人潮擁擠地點。

針對連續假期期間，台64、台65快速道路及國道五號等匝道口，出現交通壅塞情形，侯友宜一早也特別關心車流狀況，他表示，上午國道五號南下車流順暢，北上車流開始出現壅塞，午後將有更多出遊民眾陸續返北回到工作崗位，部分路段及匝道口恐出現回堵擁塞情形，提醒民眾應及早因應。

此外，許多出遊返家的民眾會到大賣場採購，恐造成周邊道路交通壅塞，侯友宜要求市府各相關單位務必掌握交通狀況，也提醒市民留意車流及人潮，避免前往人潮壅塞的地方，平安度過假期最後一天。

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