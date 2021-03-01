南投燈會連假3天可望吸百萬人氣　水舞區煙火今晚加碼施放

▲南投燈會今進入最後一天，煙火秀將加碼演出。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

228連假效應發威，南投燈會在連假前兩天湧入約40萬遊客；今邁入燈會和連假最後一天，南投縣政府估計觀展人次和周邊遊客總人數可望達百萬，並宣布水舞區將在晚間加碼施放煙火，以回應觀眾的盛情支持。

由於人車連日擠爆燈會周邊道路和停車場，南投警方也繪製交通地圖資訊，供民眾參考，提升交通安全和出遊品質。



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▲南投燈會在連假首日請到九天民俗技藝團演出。（圖／南投縣政府提供）

南投縣府指出，連假首日參觀遊客就高達18萬663人次，自2月6日點燈起到2月27日，南投燈會遊客累計已超過41萬8000人次，昨天228和平紀念日確實人數尚在統計，但估計會突破20萬，總入場人次將衝上60萬大關；今還有最後一天會期，再加上周邊客群，燈會估計吸引上百萬人次。

除了主燈區，貓羅溪畔的水舞區和煙火秀更大受好評，縣長林明溱在臉書上宣布今晚加碼一場，將於晚間8點20分配合水舞施放煙火。



▲南投燈會水舞區座無虛席。（圖／南投縣政府提供）

中興警分局指出，展區周邊規劃有四處停車場：南投縣立棒球場（下圖A，汽車車位231個）、原沙雕文化園區對面空地（下圖C，汽車車位236個、機車296個）、祖師橋下機車停車場（212個）、民營停車場。

前往賞燈停車建議路線如下：

一、北部民眾。國道3號中興交→右轉省府路→右轉東閔路→直行中興路→右轉小溪橋便道→右轉順溪北路A停車場

二、北部民眾。國道3號中興交流道→右轉省府路→右轉東閔路→轉祖祠東路→民營停車場

三、北部民眾。國道3號中興交流道→右轉省府路→右轉東閔路→右轉祖祠東路→上祖師橋→右轉信義街→左轉福岡路一段 →右轉華陽路→C停車場

四、南部民眾。國道3號南投交流道→左轉福崗路一段→右轉華陽路→右轉平山坑大排便道→C停車場

中興警分局提醒民眾，汽車駕駛請依行車動線行駛，機車駕駛請行駛至祖師橋下停車場，也建議民眾避開壅塞時段和路段。



▲警方製圖提供民眾觀展交通資訊。（圖／中興警分局提供）