永和巡佐值勤猝死228公祭　侯友宜主祭：健康永遠是警察最重要的

<br>

記者陳豐德／新北報導

新北市永和警分局一名資深巡佐張國聖小年夜下午準備出門巡邏，剛踏出派出所走到機車停車格突然昏倒在地，不幸因公死亡，228於板橋殯儀館舉辦告別式，市長侯友宜到場主祭、新北市警察舉長黃宗仁率內、外勤同仁到場，場面肅穆哀戚，侯友宜表示警察同仁應保有健康，才能持續造福人民，並感謝張巡佐這些年來的辛苦付出。

永和分局中正橋派出所巡佐張國聖從警將近30年，工作表現優異，共獲頒記功18次、嘉獎668次、警察獎章3枚，深受各級長官肯定，工作中常主動協助指導學弟、妹，更是派出所不可或缺的好幹部。

2月10日小年夜下午，張巡佐剛從派出所出門準備值勤，走到機車停車格時突然倒地，當場沒有生命跡象，雖經送醫急救46小時並裝設葉克膜，但因為腦中樞缺氧嚴重損傷，無法自主呼吸下，家屬最終忍定選擇拔管。

▼永和中正橋派出所巡佐張國聖值勤猝死，228公祭時侯友宜到場擔任主祭。（圖／記者陳豐德翻攝）

張員執勤時因公死亡，然更令人憂心的是，身後留下無業遺孀、1子（就讀大學）及年邁父親，家中頓失經濟支柱。期間永和分局全力協助家屬辦理治喪事宜，警察局亦發起「警心行動」，鼓勵每位同仁以奠儀方式，在100元不嫌少的心意下，發揮同袍情誼，協助遺眷即時度過難關。

「學長任務結束，一路好走。」回首張員的警察生涯，總是盡心盡力維護治安，同事們口中的他，是個敦厚、工作認真負責的好警察，228眾人一同送他最後一程，陪他走完人生最後一里路。

市長侯友宜表示今天是張國聖的公祭，我們懷著感恩與不捨的心來送他最後一程，希望他一路好走，也期望未來警察同仁在執勤過程中，要記得安全是最重要的，平常一定要把身體給照顧好，畢竟健康永遠是警察最重要的。

▼告別式現場場面肅穆哀戚。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼各級主官管送巡佐最後一程。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼已故巡佐張國聖。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困