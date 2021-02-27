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誰最適合2024總統？　吳子嘉爆「一個人躲著不講話」：他會參選！

▲▼吳子嘉分析誰最適合擔任2024總統。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉分析誰最適合擔任2024總統。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

距離下一屆的2024總統大選雖然還有2年多的時間，不過一份「誰最適合擔任下一屆總統」的最新民調結果卻顯示，副總統賴清德最適合擔任總統，力壓藍營滿意度最高的政治人物侯友宜。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》分析指出，其實還有一位「一直不講話，滿意度高到可怕的人會參選」。

吳子嘉表示，很多媒體與學者在討論，「信任度調查不等於總統（候選支持度）」，所以他就想說「好，就做這一題！誰最適合下一任總統」，做出結果賴清德第一名，通通跌破眼鏡！

▲▼吳子嘉分析誰最適合擔任2024總統。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲民調顯示副總統賴清德最適合擔任2024總統。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉說，賴清德在幹嘛？「沒事幹！」侯友宜每天跑行程跑得很累，鄭文燦也每天跑來跑去，侯友宜與鄭文燦每天認真做事，所以滿意度很高，但是最適合˙總統民調，賴清德21.1%，侯友宜19.1%，鄭文燦10%，怎麼會變成這樣子？

吳子嘉分析，這很簡單講就是親美、親中的問題，親美、親中的路線就是「台灣主體性」的問題，賴清德就是台灣主體性代表性的人物，絕對會走親美路線，不會有任何一點親中的可能性。

吳子嘉進一步分析，另外還有一個人很恐怖，一直躲著不講話的就是行政院長，現在的執政團隊民調，總統蔡英文滿意度59.8%，閣揆蘇貞昌滿意度54.2%，這種將近6成的高度，在才全世界都是安定執政，「這種行政院長換得掉嗎？」

▲▼吳子嘉分析誰最適合擔任2024總統。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲吳子嘉預言，如果蘇貞昌2023年還是現在這種民調，一定會參加總統初選。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

吳子嘉指出，民進黨的邏輯很簡單，就是數字、科學、選舉，非常務實，如果蘇貞昌到2023年還是這種民調，「他（蘇貞昌）會不會參加總統初選？」

主持人劉寶傑倒抽一口氣表示，「他都幾歲了！」

吳子嘉斬釘截鐵說，「那拜登幾歲！還有更老的擺在前面，蘇貞昌還算少年組的！」

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