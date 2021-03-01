撞見男友性侵妹妹！她崩潰痛罵「畜生」　挺孕肚毀掉姊妹情

▲小晴讓姊姊及其男友借宿，怎料深夜熟睡竟遭性侵...（示意圖／123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市三重一名女子去年3月讓姊姊及其男友借宿過夜，怎料男方不顧女友睡在身旁，趁女子熟睡時性侵。當時姊姊被聲響驚醒，還痛斥男友「畜生」，怎料不久後2人結婚，姊姊竟在法院證稱是妹妹主動勾引、男友同時與姊妹倆交往。不過，新北地院不採信說詞，近日依強制性交罪判處3年5個月。

去年3月8日凌晨，小晴（化名）與姊姊、姊姊男友出遊，晚上3人在家喝酒聊天，後來時間很晚了，2人請求留宿，小晴便把床讓給2人睡，自己在一旁打地舖。到了半夜，小晴感覺下體疼痛，從睡夢中驚醒，卻發現自己下半身赤裸，正遭姊姊男友性侵，立刻嚇得大喊「不要！」

過程中，小晴試圖將人推開，但反而被抱得更緊。姊姊聽聞掙扎聲，還未完全清醒，一度閉著眼出聲問男友「你在幹嘛」，但直到下床伸手開燈，才發現妹妹正在被性侵，讓她氣得毆打男友，當場痛罵「你真的是畜生」、「我沒辦法跟你當家人，你現在滾出去！」

當晚姊姊自責不已，除了親自道歉，也支持小晴報警。小晴聽了一度心軟，難過告白「你是我姊姊，我還是一樣愛你」，但當她要求姊姊截圖對話訊息、幫忙存證時，姊姊卻猶豫了，反問她「有沒有其他處理方式？」、「一個是我妹妹，一個是本來要結婚的人」。

隔天，姊姊經過男方安撫，轉而相信男友，不僅懷疑是妹妹主動勾引，傳訊質疑「為什麼他說妳親了他」，還在不久後與男友登記結婚。案件開庭後，姊姊挺著大肚子，證稱她當晚聽到妹妹呻吟聲、其實男友同時與姊妹倆交往，坐享齊人之福。

警方偵辦時，男方否認觸摸小晴，但出庭時又改口，稱他當晚看到小晴愛撫自己，一邊發出舒服的聲音，才在好奇心驅使下觸碰對方，怎料雙方情不自禁，發展為相互愛撫。不過，法官認為，被告案發後曾傳訊向小晴道歉，還自行匯款20萬賠償，加上女方下體驗出男方DNA、事後罹患憂鬱症，鐵證如山。

法官指出，小晴姊姊之前曾證稱有斥責男友、向妹妹道歉，現在卻改口說姊妹倆都跟男友交往，前後供述不一，顯然有意維護丈夫，因此不採信相關證詞，審酌被告利用情誼借宿，卻趁小晴熟睡性侵，事後否認犯行，也未與被害人達成和解，因此依強制性侵罪判處3年5個月，全案可上訴。

▼新北地方法院。（圖／記者陳雕文攝）