鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

▲大陸3月起禁止進口台灣鳳梨。（圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

大陸3月起禁止進口台灣鳳梨，對台灣農民生計影響甚鉅，引起熱烈討論。對此，名嘴羅友志出面嗆聲，拒絕購買的行為被稱作欺凌、侮辱，那百貨櫃台、攤販每天都面臨「被侮辱」的狀況，是否也可以站出來大聲譴責，「這種店，開不久的…不是嗎？」

大陸從3月開始禁止進口台灣鳳梨，引起台灣各界議論，總統蔡英文也跳出來譴責，同時啟動專案機制，預計投入10億元的經費，降低對農民的衝擊。

對此，名嘴羅友志則不以為然，每次只要農產品出狀況，就會出現「社會風潮」，開始有「全民買單」、「軍人吃光」的狀況。

▼台灣鳳梨銷到大陸受阻，許多人譴責「農民被欺負」。（圖／記者林悅翻攝）



至於「大陸欺負農民」的言論，羅友志則相當訝異，實際將事件想清楚，「大陸欺負我們農民」的前提，「成立嗎？」羅友志進一步解釋，若有人不買商家的產品，就稱為欺凌、侮辱，那麼百貨公司的櫃台、市場攤販每天都面臨這種狀況，是否也能對著逛街的民眾嗆聲「妳，侮辱我」、「你走過去不買，欺凌我」？

羅友志感到十分無言，「不是這樣的吧」，接著是「專櫃被熟客欺凌侮辱」，各大賣場發起「買光專櫃」的活動，一天到晚搞民粹主義，希望人民共襄盛舉，「要不要想想…『正常嗎』？」

羅友志提到，對岸是否會吃台灣鳳梨，屬於商業行為，這種行為並非「叫一叫、喊一喊」就能賺錢的，「這種店，開不久的…不是嗎？」

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