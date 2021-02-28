　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

鳳梨。（圖／資料照）

▲大陸3月起禁止進口台灣鳳梨。（圖／資料照）

記者柯振中／綜合報導

大陸3月起禁止進口台灣鳳梨，對台灣農民生計影響甚鉅，引起熱烈討論。對此，名嘴羅友志出面嗆聲，拒絕購買的行為被稱作欺凌、侮辱，那百貨櫃台、攤販每天都面臨「被侮辱」的狀況，是否也可以站出來大聲譴責，「這種店，開不久的…不是嗎？」

大陸從3月開始禁止進口台灣鳳梨，引起台灣各界議論，總統蔡英文也跳出來譴責，同時啟動專案機制，預計投入10億元的經費，降低對農民的衝擊。

對此，名嘴羅友志則不以為然，每次只要農產品出狀況，就會出現「社會風潮」，開始有「全民買單」、「軍人吃光」的狀況。

▼台灣鳳梨銷到大陸受阻，許多人譴責「農民被欺負」。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼鳳梨。（圖／記者林悅翻攝）

至於「大陸欺負農民」的言論，羅友志則相當訝異，實際將事件想清楚，「大陸欺負我們農民」的前提，「成立嗎？」羅友志進一步解釋，若有人不買商家的產品，就稱為欺凌、侮辱，那麼百貨公司的櫃台、市場攤販每天都面臨這種狀況，是否也能對著逛街的民眾嗆聲「妳，侮辱我」、「你走過去不買，欺凌我」？

羅友志感到十分無言，「不是這樣的吧」，接著是「專櫃被熟客欺凌侮辱」，各大賣場發起「買光專櫃」的活動，一天到晚搞民粹主義，希望人民共襄盛舉，「要不要想想…『正常嗎』？」

羅友志提到，對岸是否會吃台灣鳳梨，屬於商業行為，這種行為並非「叫一叫、喊一喊」就能賺錢的，「這種店，開不久的…不是嗎？」

►日本狂銷1.2億條！DHC護唇膏激殺133元

ET快訊
「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招：這才是長遠之計
嬤想土葬！家人「砸700萬」買地辦葬禮　孫女崩潰：有房貸要繳
龍媽才走1個多月　吳孟達肝癌逝！《與龍共舞》3星殞落
好市多買麵包「櫃台不給退貨」　原因曝光網罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

「再大的政治壓力也壓不倒鳳梨」　賴清德：組國家隊前進國際

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招：這才是長遠之計

軍隊鎮壓第一槍高雄響起　總統府說明二二八中樞紀念移師原因

柯文哲為騎單車「整晚沒睡」　行程Delay「跛腳走路」喊想吃藥

蔡英文：危機就是轉機　「一定把台灣鳳梨銷到全世界市場」

馬英九228紀念會致詞　苗博雅台下持「真心悔過再談和解」黑海報

羅友志嗆「中國不買喊欺負」：農產品出狀況除全民買單有別招嗎？

柯文哲談鳳梨之戰：大陸每次說「讓利」　台灣都很不爽

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

徐巧芯翻譯謝長廷這席話　「不愧是助日代表」

「再大的政治壓力也壓不倒鳳梨」　賴清德：組國家隊前進國際

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招：這才是長遠之計

軍隊鎮壓第一槍高雄響起　總統府說明二二八中樞紀念移師原因

柯文哲為騎單車「整晚沒睡」　行程Delay「跛腳走路」喊想吃藥

蔡英文：危機就是轉機　「一定把台灣鳳梨銷到全世界市場」

馬英九228紀念會致詞　苗博雅台下持「真心悔過再談和解」黑海報

羅友志嗆「中國不買喊欺負」：農產品出狀況除全民買單有別招嗎？

柯文哲談鳳梨之戰：大陸每次說「讓利」　台灣都很不爽

DIY迷你「貓神社」！牠親伸爪領供品　網笑：感覺很不靈驗

睡一半「行動電源爆炸」！火花狂噴地板燒黑　她嚇壞：像放大龍炮

他設定老婆LINE暱稱「這三個字」　太座看到秒氣瘋：活膩了？

王柏融代打飛球出局　春訓3戰4打數無安打

田澤首度救援僅用5球　看桃猿球迷多有點羨慕

免花錢長壽法！醫揭5研究證實「笑，能救你的命」：壽命多7年

春節買爆！北市信義區3億豪宅「秒賣5戶」　網熱議：今年會繼續噴

Cardi B買整桌「驚見台灣經典零食」　狂舔珍奶雪糕：這個讚到爆！

鳳梨大戰哭喊「被欺負」！名嘴氣炸開嗆：這種店開不久啦

小虎隊「合體」了！　飆唱金曲《蝴蝶飛呀》…粉暴動：我的青春

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

政治熱門新聞

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

陸封殺台灣鳳梨　他曝「民進黨不敢說出口的三個事實」

出發！柯文哲騎腳踏車挑戰「一日北高」

陸禁台鳳梨　胡錫進：真想搞台灣辦法可多了

「中國有權不買鳳梨」　李德維嗆挺綠農民：投票時該思考的風險

國防部下令：國軍伙食團買鳳梨挺農民

羅友志嗆「中國不買喊欺負」：農產品出狀況除全民買單有別招嗎？

放閃挺鳳梨！賴品妤同框曾玟學吃「夏威夷披薩

蔡詩萍反嗆總統府：你對中國好幾年沒善意了

陳佩琪談鳳梨大戰：苦了農民

藍委檢討台灣農民　王定宇：簡直替中共恐嚇台灣人

柯文哲：陸說「讓利」台灣都不爽

凌晨開始！柯文哲一日北高流程曝光

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

更多熱門

相關新聞

賴清德：再大的政治壓力也壓不倒鳳梨

賴清德：再大的政治壓力也壓不倒鳳梨

副總統賴清德28日南下台南，與農會、加工業者及手搖飲業者齊聲力挺國產鳳梨，組成鳳梨國家隊。賴清德強調，再大的政治壓力，也壓不倒台灣鳳梨，更無法改變台灣鳳梨的甜美！

賴清德視察台南鳳梨加工業

賴清德視察台南鳳梨加工業

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招

陸封殺台灣鳳梨　在地青農吐心聲

陸封殺台灣鳳梨　在地青農吐心聲

蔡英文：危機就是轉機　「一定把台灣鳳梨銷到全世界」

蔡英文：危機就是轉機　「一定把台灣鳳梨銷到全世界」

關鍵字：

鳳梨羅友志

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

日媒揭福原愛異國婚3難題

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面