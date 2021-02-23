游錫堃送花祝「葉敏蘭」生日快樂　葉毓蘭自嘲：我的名字取的不好

▲葉毓蘭23日收到游錫堃的蘭花，上面名字卻寫成「葉敏蘭」。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委葉毓蘭2月27日生日即將到來，她今天在臉書表示收到立法院長游錫堃送的蘭花，不過上面的名字卻寫成「葉敏蘭」，讓她自嘲，「我的名字實在取的不好」。對此，立法院表示，這是花店不小心弄錯，總務處處長已經帶著祝福牌去更換，並向葉委員道歉。

葉毓蘭23日在臉書寫道，前天去武陵農場賞櫻時，因為她貼出的照片中特別提到「昨日天公生，今日母難日」，帶著天上的媽媽上武陵賞櫻，不過卻不少故友紛紛向她詢問，「妳的生日不是2月27日？」

「沒錯，我的生日是2月27日，農曆大年初10，兩個生日都對，」葉毓蘭表示，但是她的爸媽、乾爸乾媽都是幫她過農曆生日，謝謝初九天公生，在過去貧困的年代，她的生日都會有一隻拜天公的雞腿，羨煞她的哥哥們。

接著，話鋒一轉，葉毓蘭提到，今天收到游錫堃送她的蘭花，不過上面卻寫著「祝葉敏蘭委員 生日快樂」，讓她自嘲，「我的名字實在取的不好」，選舉時被政敵攻擊時，株連無辜，連總統蔡英文都喊出「下架葉菊蘭」，現在又多了一個「葉敏蘭」。

另外，葉毓蘭還指出，「今天中午的警消專家直播，小編特別聯絡了我的大學同學來開同學會，聊聊我當年在學校當學生時的糗事，也談了最近出土的一段摔角影片中，有個驍勇的警官學校女生，老同學們都說是葉毓蘭，敢是真的？同學聚會時，侯友宜市長忙於市政，還記得老同學的生日，送了個可愛的蛋糕來。今天的直播很好看喔！」

▼葉毓蘭收到侯友宜送的生日蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）