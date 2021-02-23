蔡英文執政5年：電力的備轉容量率從1.64%提升至10％

▲總統蔡英文出席「新北市樹林產業專區太陽光電系統啟用儀式」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、新北市長侯友宜23日一起出席全球傳動科技公司舉辦太陽光電系統啟用典禮。蔡英文在致詞時表示，她2016年剛上任的時候，電力的備轉容量率只有1.64%，現在已經穩定保持在10％以上，而這幾年太陽光電的佔比持續提高。

蔡英文表示，在能源轉型上，太陽光電是第一波的主力，除了屋頂發電之外，漁電共生也是這個階段的重點，一波接一波的綠能計畫在實施，讓綠電的供給越來越充足。她強調，綠能的發展是這幾年政府最重要的政策之一，也是國家核心戰略的產業，代表了台灣實現能源轉型、追求永續發展的決心。

蔡英文表示，在有綠電之後，也提高企業在全球供應鏈中的競爭力，因為現在包括Apple、Google等國際品牌商在內，愈來愈多的大型企業，加入再生能源倡議組織RE100，紛紛提出產品製程要100%使用再生能源的承諾，而台灣的台積電也加入了，計劃在2050年底前，100%使用再生能源。

蔡英文提到，在2016年剛上任的時候，電力的備轉容量率只有1.64%，政府從最低點開始努力提升，現在已經穩定地保持在10%以上，這幾年太陽光電的占比也持續提高。

蔡英文表示，去年工業用電超過了全國總用電量的一半，因此用電大戶有更高的義務，要來使用綠電，並且推廣再生能源；所以今年1月「用電大戶條款」正式上路，一共有300多家企業，需要在5年內使用至少10%綠電。

對於侯友宜的施政，蔡英文表示，新北市是產業的重鎮，她非常感謝地方政府的全力配合，讓這個重大的能源轉型政策，有一個重要的地方推力，讓在地產業有地方政府的協助，在很多事情的解決跟推動上，有很大的助力。

▼總統蔡英文出席「新北市樹林產業專區太陽光電系統啟用儀式」。（圖／總統府提供）

