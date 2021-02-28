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鐵路殺警案一審鑑定醫師不滿判決　7500字喊話：不會再接鑑定工作

▲一審受託為殺害鐵路警察的鄭姓男子作精神鑑定的精神科醫師沈正哲，以證人身分到台南高分院出庭作證，接受相關詰問。（圖／記者林悅翻攝）

▲一審受託為殺害鐵路警察的鄭姓男子作精神鑑定的精神科醫師沈正哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

鐵路警察李承翰前年7月值勤時被刺死，鄭姓凶嫌一審無罪，台南高分院24日二審改判鄭姓凶嫌17年，一審為鄭精神鑑定的身心科醫師沈正哲一天內在臉書連發3篇文，以近7500字表達覺得自己「不受尊重」，更稱「以後不會再接鑑定工作」。

沈正哲24日就受訪表示，他尊重法官的判決，但認為二審法官判決的依據有誤，更堅持自己身為鑑定醫師的專業。

沈正哲26日晚上9時開始發出第一篇文章，強調是「寫給檢察官」，內容提到精神鑑定是兩面不討好的工作，共以2000字表達自己感受到不被尊重。沈正哲27日中午又發文「給二審檢察官」，說明他參與二審開庭過程，以1400字再次表達自己覺得不受尊重。

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄭男二審被有期徒刑17年、強制監護5年。（圖／記者翁伊森翻攝）

沈正哲27日晚上9時發出第3篇文，用4100字寫下「參與殺警案鑑定工作心路歷程的最終紀錄」，綜合過去其他學者的精神鑑定方法，說明自己的專業性，也提出4點自認很難達成的建議，包括：

1. 針對刑法19條法界與司法精神醫學界應該有更明確的判斷依據與共識。

2. 期盼法界人士勿再以攻擊鑑定醫師的方式已達成降低鑑定證據力的目的。

3. 期盼審理疑似精神疾病患者犯行的法官均能至精神科病房實習數月，進一步了解精神疾病患者及其表現。

4. 關多少時間並不是減少精神疾病患者因病犯行的關鍵因素，如何讓患者維持在治療體系並有足夠的社會支持系統才是預防類似犯行更重要關鍵。

沈正哲認為，自己已經花了太多時間在這件事上，也該回到原本的生活軌道，「以後不會再接鑑定工作」，將認真撰寫國際期刊論文，還酸「寫一篇國際期刊論文可以有10萬元獎金，做鑑定一整年都賺不到這個錢，最重要的，在速食店寫論文不會有人指控你不專業、草率」。

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