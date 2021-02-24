鐵路殺警案二審改判17年！精神鑑定醫嘆3大盲點：法官依據有誤

記者翁伊森／嘉義報導

鐵路警察李承翰被刺死案，鄭姓兇嫌一審無罪，但台南高分院24日改判鄭姓凶嫌17年，服刑期滿再強制監護5年。鄭嫌一審精神鑑定醫師、台中榮總嘉義分院復健精神科主任沈正哲認為，二審鑑定醫師說明有盲點與瑕疵，法官判決依據有誤。沈正哲24日接受媒體聯訪時表示，尊重法官的判決，但他認為二審法官判決的依據是有誤的。

沈正哲說，二審鑑定醫師提出的說明有很多盲點與瑕疵，包括多次提到「在鑑定當下嫌犯是有辨識能力的」，嫌犯經過一年多的治療後，精神狀況已經有改善，辨識能力也會恢復，以此來認定犯案當時有辨識能力是極不恰當。

另外，二審鑑定醫師提到鄭男是自己不願服藥，所以才會導致妄想加劇、疾病發作，法官也據此認為個案必須負部分的責任；但身心醫學障礙患者，沒有病識感、不願服藥，這就是疾病症狀的一部分。

▲台中榮總嘉義分院復健精神科主任沈正哲。（圖／記者翁伊森翻攝）

沈正哲表示，他參與此次鑑定工作，最不能接受的就是檢察官對他無理指控，因為檢察官不應該用攻擊專家證人方式，來降低專家證人的證據力，好像把整個案件的重點都擺在他身上。

沈正哲指出，一審檢察官不同意鑑定內容，攻擊他不專業，二審檢察官指他把嫌犯帶到速食店做精神鑑定，這樣無理的指控，導致很多人對他產生誤解；所有的鑑定工作，只要是在押的嫌犯，一定是由法警開囚車載犯人，戴手銬、腳銬到醫院接受鑑定。

沈正哲說，他與被害者的母親，在二審時才第一次見面，之前媒體報導說他曾嗆被害者雙親、說自己是權威，這都是不實的。

沈正哲表示，「嫌犯被判死刑，真的就可以讓這件事情改變嗎？」是不是要應該針對這樣的案件做檢討，以免以後再發生類似的事？希望未來承審醫療案件的法官能接受相關醫學訓練，以做出正確判決。

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