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鐵路警命案凶嫌精神鑑定攻防　醫脫口批檢無理取鬧！審判長制止

▲一審受託為殺害鐵路警察的鄭姓男子作精神鑑定的精神科醫師沈正哲，以證人身分到台南高分院出庭作證，接受相關詰問。（圖／記者林悅翻攝）

▲一審受託為殺害鐵路警察的鄭姓男子作精神鑑定的精神科醫師沈正哲，以證人身分到台南高分院出庭作證，接受相關詰問。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鐵路警察李承翰命案4日上午在台南高分院開庭審理，庭審重點是傳訊案發時受理鑑定兇嫌鄭男的精神科醫師沈正哲，與二審委託再鑑定的成大醫院精神科醫師2人出庭作證，沈正哲醫師與檢察官林志峯針對詰問唇槍舌戰互不相讓，答詢激烈，沈醫師還脫口說出檢方無理取鬧，審判長當庭制止，請其發言勿做人身攻擊。

李承翰遭鄭男殺害，台南高分院4日開庭審理，李承翰母親由委任律師陪同出庭參與審理，李母的女兒及女婿也陪同旁聽，上午開庭到中午，初步完成對案發時受理兇嫌鄭男精神鑑定的精神科醫師沈正哲的詰問，林志峯檢察官特慰問李母，請李母保重身體健康。下午2時則繼續開庭詰問成醫精神科醫師。

被告鄭男對法官詢問檢方上訴二審之事，鄭男表示他沒意見、他認罪，但卻說他是被人整的、莫名奇妙…，鄭男要再進一步說明時被其委任律師勸阻。

對於法官詢問沈正哲醫師有關鄭男原始精神鑑定結果相關問題時，沈正哲表示，他對犯嫌做的鑑定結果「沒有問題」，鄭男在犯案時是思覺失調症急性發作、出現被害妄想症，不能分辨現實與妄想世界的差別，因妄想症影響情緒與行為犯下殺警案，沈醫師還引用200年來國際精神醫學演進的多種準則作成書面資料，提供院、檢、辯與二審委託之成大醫院精神科醫師等各方參酌。

沈正哲醫師指出，鄭男曾在病發時躲涵洞、火車站，3天3夜都不睡覺、不吃飯，這顯示其被害妄想症，使他深陷妄想世界而失去辨識能力，無法控制行為或控制能力受損。

沈正哲並表示，對二審委託成大醫院的精神鑑定結果，表明「不認同」的見解，他強調，因鄭男在接受治療後，病情症狀會有改善，像他在一審鑑定鄭男的IQ時是76，但二審委託成大醫院鑑定變成IQ85，所以他認為初始的鑑定較準確！

▲一審受託為殺害鐵路警察的鄭姓男子作精神鑑定的精神科醫師沈正哲，以證人身分到台南高分院出庭作證，接受相關詰問。（圖／記者林悅翻攝）

此外，沈正哲對檢察官之前曾批評他在速食店寫鑑定報告、顯得草率等等說法，他難以接受，甚至直言脫口指檢察官係無理取鬧，林志峯檢察官聞言馬上要求記明筆錄。審判長當庭制止，也提醒沈醫師就事論事，不要有情緒發言或人身攻擊。

檢察官林志峯質疑鄭男，在案發前還會在LINE寫文章、會到台南市安南、和緯等派出所尋求警察協助，鄭男女兒要他回去吃藥，鄭男還會說「不要」，這樣也沒有殺女兒！且案發後鄭男在警局詢問時，還說他精神良好，不必警方做筆錄，也會拒絕夜間訊問及要找法扶律師，詰問沈醫師，這樣鄭男是沒有辨識能力嗎？對於檢方提出的多項問題，沈正哲醫師指出，鄭男在案發時陷入妄想世界，控制能力受損，惟程度則難界定。

沈正哲醫師對於法官詢問，一般嫌犯有無可能設計、詐欺等，以求減刑目的？沈正哲醫師答稱，他過去鑑定多件案例，都認定被告沒有精神疾病，不能免除刑責，他自認他做的精神鑑定工作是「中立的」，他對當事人有精神疾病的說法也會質疑，但他對鄭男的精神鑑定部分，他認定鄭男案發時被害妄想症發作，控制能力有受損，只是受損程度無法確定，但鄭男是否有罪，最後應由法院判決。

據了解，命案發生於2020年7月3日，台鐵北上第152車次自強號列車晚間8時56分到達嘉義車站，鄭姓男子遭列車長發現無票乘車，鄭男因補票問題和列車長發生衝突，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所的24歲警員李承翰上車處理，遭鄭男涉嫌以尖刀刺傷腹部，李承翰送醫因失血過多宣告不治。

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