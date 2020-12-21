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駐留北車遭驅趕暴氣　他「人行道舖棉被點火」下場曝

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▲台北車站遊民放火。（圖／記者黃宥寧攝）

▲蔡姓遊民長期於台北車站駐留，因不滿遭驅趕竟拿出打火機點燃棉被。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

蔡姓老翁與妻為街友，長年時間都駐留在台北車站周圍出口，11月時晚間9時許因遭人驅趕感到相當生氣，竟將疊放好的棉被一件一件拿下鋪在人行道上拿出打火機點燃。經過路人說「你這樣涉犯公共危險喔」，蔡翁卻憤怒回應，「那又怎樣？把我抓去關好了」。蔡翁到案時辯稱他有精神疾病，21日台北地檢署依《公共危險》向地院聲請簡易判決。

據悉蔡姓老翁長期與妻子在台北車站駐留，蔡翁11月25日當日因遭驅趕感到相當憤怒，竟將拿出自己多件棉拿出來放置人行道上，再拿打火機點燃。一開始火勢並不大，一旁街友不以為意，邊吃著便當邊看，不料後來火勢蔓延，一旁經過路人看到並警告他「你這樣涉犯公共危險耶」，蔡翁竟態度強硬回應，「那又怎樣？把我抓去關啊！」

當鐵路警察獲報抵達現場時，蔡翁就自行將火勢撲滅，鐵警仍依涉犯公共危險罪將老翁依現行犯逮捕，移送台北地檢署複訊。

檢察官訊問時，蔡翁一度辯稱自己有精神方面有問題，並且強調是鐵警將他從火海中救出。檢察官勘驗現場監視器畫面以及警方提供的密錄器發現，蔡翁與警方能清楚對答；再加上當一般人被說自己涉犯公共危險，第一反應應該會是疑惑，但老翁卻直接回應對方「那又怎樣」，認定他是蓄意點火。訊後檢察官依《公共危險》向台北地院聲請簡易判決。

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