「鳳梨只是開端」　趙少康籲大陸：停止以牙還牙　





▲趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中國大陸突然宣布自3月起暫停輸入台灣鳳梨，中廣董座趙少康27日表示，他擔心「鳳梨只是開始」，更可能擴大到工業用品，籲中共當局請保持大國風範，停止以牙還牙、以眼還眼的報復做法。他說，台灣的農民是無辜善良的，他們不是義和團，是被義和團挾持的。

趙少康表示，中國大陸應儘速恢復進口台灣鳳梨，以春風取代報復，以雨露照顧農民。他主張，政府應立即採取有效方法幫助農民，並點出大量收購及鼓勵民眾多吃鳳梨，都是短期救急的辦法，認為「民眾多吃鳳梨就會少吃其他水果」，會為其他水果農帶來問題，何況接下來中共當局如果繼續對芒果、蓮霧、釋迦、葡萄柚、柳橙等水果藉故禁止輸入，對農民影響巨大，政府也不能天天收購及鼓勵民眾吃水果。

趙少康也擔心「鳳梨只是開始」，如果從水果擴大到其他農產品，再擴大到工業產品，受傷害的台灣民眾會更多。建議蔡英文政府應該設法跟中共當局儘速恢復對話，化解僵局，解決問題。對於後續恐排山倒海而來的報復行動，趙少康再次要求中共當局，發揮「仁者以大事小」的精神，友愛台灣善良的人民。

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