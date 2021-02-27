總統府批中國沒善意　蔡詩萍反嗆「無聊」：人家總要出手了吧

▲鳳梨。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

政治中心／台北報導

中國指稱去年進口的台灣鳳梨多次截獲3種介殼蟲，以嚴重威脅農業和生態安全為由，3月1日起暫時禁止輸入，但此說法被農委會提數據反駁，總統府於是批中國的行為非善意。不過，對於總統府的表態，資深媒體人蔡詩萍26日反嗆，「不要再講這些無聊的話」，蔡政府對中國好幾年沒善意了，對方總要出手了。

中國國台辦發言人馬曉光26日指出，2020年以來，中國海關自多次在台灣進口的鳳梨中，「截獲檢疫性有害生物」，一旦傳入恐嚴重威脅中國的農業生產和生態安全。

農委會主委陳吉仲中午則在記者會拿出實際數據反駁，2020年共計6200批台灣鳳梨出口中國，通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79％；這些害蟲亦發生於中國，依國際規範可經煙燻處理滅除風險。

到了下午，總統府發言人張惇涵出面批評，中國的行為不是善意的行為，政府會投入10億強化內外銷管道、擴大多元加工利用，鼓勵國人可以多多消費，總統與副總統也會帶頭消費力挺台灣農民。他強調，農委會去年加強檢疫措施，台灣鳳梨很好吃很健康，請國人放心。

對於張惇涵批評中國的言論，蔡詩萍26日在「宅神」朱學恒的節目上反嗆，對方沒有善意？問題是反過來講，蔡政府對中國好幾年沒有善意了，人家總要出手吧，不要再講這些無聊的話了。

蔡詩萍認為，蔡政府現在應該要實事求是，一方面想想看在內政上如何幫助鳳梨農；另方面看能不能透過新上任的陸委會主委邱太三，利用兩岸管道重啟協商。