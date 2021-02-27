大陸禁台灣鳳梨進口　蘇清泉：「無法接受」籲國台辦重新考量

▲前立委蘇清泉到屏東縣鳳梨園，關心大陸禁止鳳梨進口對農民產生衝擊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

大陸宣布3月1日起禁止進口台灣鳳梨，引起鳳梨農恐慌。屏東縣政府表示，除立即啟動加工產銷調節處理措施，未來將協助在地鳳梨生產業者及農民團體，辦理外銷及加工補貼相關作業，並積極拓展其他外銷通路外；前立委蘇清泉也籲請大陸重新考量，以免傷害兩岸人民感情。

▲▼生長中的鳳梨。

蘇清泉表示，「非常震驚」，台灣種植鳳梨面積有1萬1500多公頃，屏東縣佔3成多；前年還有5萬多噸外銷，去年也有4萬多噸，大多銷往大陸，大陸突然以檢疫理由禁止台灣鳳梨銷往大陸，「讓人沒辦法接受」。

他說，檢疫問題可以用煙燻來消除，何況目前百分之99沒有問題，呼籲國台辦重新考量讓讓台灣優質的金鑽17號能夠銷往大陸；另希望農委會加強內銷、加工品，減少農民損失；而大陸突然做此宣佈，讓農友措手不及，陷入痛苦，情緒更反中，不是「我們所樂見的」。

屏東縣政府農業處表示，屏東縣生產鳳梨以金鑽品種為主，也是外銷主力，產期自2月至6月，目前縣內鳳梨種植面積約3509公頃，佔國內生產面積的30%，居全國第1。2019屏東縣鳳梨出口3萬多公噸、2020出口2萬7千多公噸，出口值新台幣9億元以上。

縣府強調，因應鳳梨外銷議題，配合中央農委會26日宣布全台加工目標數量2萬公噸，縣府與在地農民團體配合啟動加工產銷調節處理措施，鼓勵加工業者進行鳳梨加工製成多元產品。另農委會亦同步宣布強化國際行銷目標3萬公噸，並提高海外拓銷獎勵金針對不同目標市場及運輸方式給予獎勵，鼓勵外銷業者強化其他國家市場通路。

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