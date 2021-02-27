吳釗燮發起「#自由鳳梨」行動　籲國際友人響應

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中國海關署公告3月1日起暫停進口台灣鳳梨，外交部長吳釗燮仿效去年「買澳洲葡萄酒，抵抗專制-自由葡萄酒」（#FreedomWine）行動，籲理念相近的國際友人響應「自由鳳梨」（#FreedomPineapple）。

中國國台辦發言人馬曉光26日指出，2020年以來，中國海關自多次在台灣進口的鳳梨中，「截獲檢疫性有害生物」，一旦傳入恐嚴重威脅中國的農業生產和生態安全。

農委會主委陳吉仲則在記者會拿出實際數據反駁，2020年共計6200批台灣鳳梨出口中國，通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79％；這些害蟲亦發生於中國，依國際規範可經煙燻處理滅除風險。

中國公布暫進口台灣鳳梨後，蔡政府啟動專案機制，將投入10億元降低農民衝擊，也呼籲民眾多消費台灣鳳梨。而在外交方面，則透過吳釗燮於外交部推特上，向國際發起「自由鳳梨」行動。

吳釗燮推文寫道，中國藉由禁止我國鳳梨進口懲罰台灣南部的農民。「還記得澳洲的『自由葡萄酒』行動嗎？」他呼籲理念相近的國際友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。

另則非吳釗燮數名的外交部推文則譴責，中國禁令無視立基於自由公平貿易的規則，「台灣鳳梨品質高，且符合嚴謹的國際專業認證標準」，要求北京當局撤回禁令。

其實，針對中國的行為，行政院長蘇貞昌表示，目前定調在「檢疫」的層次，不要升高到政治層次，並會多與對岸溝通聯繫，希望大家往好的方向走。

至於何謂「自由葡萄酒」行動？澳洲去年呼籲國際社會調查新冠肺炎源頭，惹怒北京，中國自同年5月向澳洲展開貿易限制，其中在葡萄酒上，課徵超過200％的反傾銷關稅。

不久，來自日本、義大利、德國、美國、澳洲及紐西蘭等國議員，呼籲民眾要喝澳洲葡萄酒；而英國泰唔士報專欄作家盧卡斯（Edward Lucas）則在推特發起「自由紅酒」行動，受到熱烈響應。

當時外交部在推特上傳澳洲葡萄酒照片聲援，並表示，澳洲是台灣重要的理念相近夥伴，兩國對民主、自由、人權、法治有共享價值，台灣和澳洲經貿往來密切，在防疫、國際參與等面向也相互扶持。

▼吳釗燮發起「自由鳳梨」行動。（圖／翻攝Twitter／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)）