警所神之紅包袋+元宵氣球燈籠防詐騙　應景教育深得人心

▲警所詐騙宣導前進校園 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「包紅包」是農曆春節時的重要習俗之一，許多詐騙集團看準民眾的紅包錢，伺機而動推出各種新手法。嘉義縣中埔警分局中埔派出所為看緊民眾荷包，推出反詐騙宣導小物「神之反詐騙紅包袋」，及165反詐騙宣導貼紙，提醒民眾慎防詐騙，小心受騙上當！

中埔派出所表示，歹徒詐騙手法推陳出新，讓人防不勝防，尤其過年時收紅包後，許多人身上多了不少錢，詐騙集團看準民眾手上現金多，伺機而動，常利用臉書、line等網站廣告，吸引買家，等被害人把錢匯出去後，不是收到奇怪的物品，就是聯繫不上對方，或者利用網路交友，要民眾幫忙買遊戲點數，「詐騙方式五花八門！」

▲警所推神之紅包袋替你看緊荷包 。（圖／記者翁伊森翻攝）

所長黃明勝表示，中埔派出所為預防上述類似詐騙案件發生，於年後勤教會議中，經全所同仁集思廣益，發想出反詐騙宣導小物「神之反詐騙紅包袋」，並於開學日當天前往中埔國民小學發放紅包袋及反詐貼紙，向學童們宣導反詐騙，現場還由該所員警林民淇製作「反詐騙造型氣球」，提醒學童多留意，別把過年紅包白白送給詐騙集團。

此外，中埔所於正月十五日元宵節，另邀請轄區跆拳道館內小朋友們，在中埔所內舉行反詐騙宣導活動，員警們除對小朋友們講解如何反詐騙預防外，也透過有獎徵答贈送氣球燈籠小禮物方式，加深小朋友們對反詐騙宣導的觀念。

▲中埔警所應景教小朋友做燈籠，同時宣導反詐騙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃明勝說，民眾遭詐騙手法前五名，分別為「 假交友(投資詐財) 」、「 假投資 」、「 解除分期付款」、「 假網拍」、「 猜猜我是誰 」；提醒民眾，詐騙手法花樣多，請小心提高警覺，以免受害。

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