兔子警探像狗羊？高市警局反詐Q版角色討論爆表　歪樓：嫦娥哭了

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

近年來電信詐騙手法不斷翻新，為提醒市民防範，高雄市政府警察局除不時透過各種方法、管道宣導外，也在車水馬龍的中正四路警局側門懸掛大型宣導看板，更於近日為看板換新裝，推出由警察局小編自已設計的兔子警探圖卡，簡捷明快的構圖配上活潑生動的表情，不過它的造型也被民眾討論，似乎無法第一眼就認出是「兔子」。

▲高雄市警察局新掛反詐騙宣導，Q版兔子警探討論熱度高 。（圖／記者吳世龍拍攝）

許多市民對市警局兔子警探的真實身份感到好奇，有人說明明是隻羊，也有人說認真一看比較像是狗，甚至還有人說是醜一點的兔子，但一般反應都是掛滿黑人問號，一名黃姓大學生表示：「是有狡兔三窟」的意思嗎？所以認為宣導口號，應該kuso一下，改成「防詐看板換新裝 詐騙兔子再出擊」。

▲高雄市警察局新掛反詐騙宣導，Q版人物兔子警探討論熱度高 。（圖／記者吳世龍拍攝）

▲高雄市警察局新掛反詐騙宣導，Q版人物兔子警探討論熱度高 。（圖／記者吳世龍拍攝）

不過市警局的防詐騙看板換新裝，意外創造歡樂話題，也算是一種「笑果」，市民朋友若路過市警局不妨也特別留意看看！

▲高雄市警察局新掛反詐騙宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）