國產替代進口疫苗？　連勝文籲政府：扶植本土疫苗廠別只出一張嘴

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國外疫苗抵台時程仍未確定，外界質疑藥廠恐遭受壓力，而衛福部長陳時中則表示目前沒有感受到（壓力），應只是大家作業上時序問題，若進口疫苗趕不上，國產疫苗也能銜接。對此，國民黨智庫副董事長連勝文建議政府，若真的要扶持本土疫苗廠，一定要想辦法，不要只出一張嘴。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）已通知歐盟，該公司第2季度向歐盟供應的新冠疫苗交付數量將不到合約規定的一半，恐將影響歐盟接種計畫。我國向AZ直接採購的1000萬劑新冠疫苗可能會受到影響，而陳時中表示，目前沒有接獲通知，如果發生狀況，國產疫苗也可銜接上。

連勝文表示，站在扶植本土疫苗廠的出發點，這也是一種方法，「但是我建議政府，不要只出張嘴，真的要扶持本土疫苗廠，一定要想辦法協助這些本土疫苗廠，盡快取得國際的認證，甚至取得歐美及亞洲主要國家緊急授權使用（EAU）的資格」，要不然台灣人打了本土的疫苗，但世界其他國家卻不承認這些疫苗的效力，那台灣人豈不是白挨了幾針？結果還是一樣寸步難行！

連勝文說，現在國際民航組織以及世界相關組織，大力推動「疫苗護照」的概念，也就是只有打過有效疫苗的人可以登機或是自由跨境旅行，因此疫苗是否有效，絕對不是由單一政府根據意識形態或是政治宣傳來認定，而是有一套嚴謹的科學標準。

連勝文也向民進黨政府喊話，要認清國際現實，如果要靠本土疫苗廠來解決台灣欠缺有效疫苗的困境，就拿出實際作為來，不要口惠而實不至，害了台灣人在其他國家邊境陸續解封之後，還是只能困守台灣，並因此嚴重衝擊台灣未來的經濟發展。