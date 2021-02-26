溫玉霞要求新冠快篩降價　當場跟陳時中喊價：4000啦！

記者蔡文鈴／台北報導

國內自費篩檢新冠肺炎要價7000元，為全世界最貴，國民黨立委溫玉霞自去年就要求衛福部應降價，但價格卻仍未調整。對此，溫玉霞26日於立院質詢時當場跟衛福部長陳時中喊價，要他承諾價格。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



溫玉霞指出，先前要求陳時中快篩費用要降價卻都沒有得到回應，反而是一直打太極，因此要求須給承諾快篩費用要降多少。

陳時中回應，價格的部分要跟各醫院談，醫院在疫情期間也很辛苦，不能讓他們賠太多；溫玉霞反問，「那為什麼別人1千多3千多就可以，那我們要7千多？」

陳時中也說，「我們有限制量，這樣在緊急的時候檢驗，速度才會快」，溫玉霞當場要求，「那降多少是可以的？定個價，急件4000元可以嗎？」

陳時中解釋，一般件是5000元，溫玉霞不同意，直言「不要啦！一般件4000啦，急件5000啦，我是為了國人啦，為什麼我們負擔要比別人多？」陳時中則說「我們品質好」，溫玉霞又反擊，「你每次都這樣」，要快點降價，難道美國、澳洲的品質都不好嗎？

此時，蘇貞昌出面緩頰，「他（陳時中）被妳（溫玉霞）嚇到了」，委員追降價追了半年，這個爭取「揪甘心」，「讓部長斟酌一下，不要像喊價，這不是用來賺錢的啦！」

溫玉霞追問陳時中，最快什麼時候、多久可以降價？不然就要求各大醫院像台大、榮總、三總宣布降價，這樣大家也會跟進，不然大家都會抱怨。陳時中承諾，這兩個禮拜會找大家開會討論價格，溫玉霞當下也認同。