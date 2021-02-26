新冠疫苗接種需自費？　陳時中：全用公費打

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中26日赴立院接受備詢，針對未來施打新冠肺炎疫苗的規劃，民進黨立委范雲詢問是否有補助？陳時中表示，全面用公費施打疫苗。

范雲質詢時指出，接種疫苗的對象是否有分國籍，在台外籍移工是否也能打疫苗？陳時中表示，不分國籍，只有在地的概念，每個人都有權利打 ，對這樣社會才會有保護力，大家都在同一個生活圈，施打疫苗僅區分身分，不分國籍。

范雲提到，有民調指出，台灣有60.3％的人願意打疫苗，但前提是「政府免費」，自費施打會影響意願，若要提升接種意願，需要考慮費用補助。

對此，陳時中回應，「我們用公費打」，只有一小部份要自費施打，若有合理個人需要，就自費打，例如有出國必要性，會留部分疫苗給自費施打的族群。

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