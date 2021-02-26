我鳳梨出口合格率達99.79％　民進黨號召全民買鳳梨、護農民

▲民進黨籲全民挺鳳梨。（圖／翻攝民進黨臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

中國26日宣布截獲台灣鳳梨檢疫性有害生物，因此自3月1日起禁止台灣鳳梨進口。對此，民進黨批評中國政府的舉動，不符合國際貿易常理，並呼籲全民買鳳梨、守護農民。

民進黨指出，台灣出口到中國的鳳梨，合格率高達99.79%，中國以害蟲問題作為暫停理由，實在不合邏輯！而台灣鳳梨產季即將到來，中國突襲式暫停我國鳳梨輸入，明顯不符國際貿易的常理，面對中國不合理的對待，農委會第一時間已經表達關切，但中國政府卻不讀不回。

民進黨發言人簡舒培說，有關這次中國片面宣布鳳梨禁令，農委會已清楚說明，台灣農產品的出口，一定會遵守輸出國的進口要求，所有出口檢疫皆符合國際規範。以去年為例，台灣鳳梨出口中國的總數有41755噸，檢疫共5832批，而接獲中方通知不合格的有13批，總數141噸，合格率高達99.79%。

民進黨表示，因應中國政府的舉動，農委會也同時發動國內外各大通路，採買最優質的台灣鳳梨，穩定市場價格，請大家一起多多消費，用行動支持台灣鳳梨，挺農民！

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