挺農民！　蔡英文宣布：將投入10億助鳳梨拓展商機

▲蔡英文宣布投入10億元助鳳梨農拓展商機。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中國26日宣布截獲台灣鳳梨檢疫性有害生物，因此自3月1日起禁止台灣鳳梨進口。對此，總統蔡英文表達譴責，並啟動專案機制，將投入10億元經費降低農民衝擊，也指示農委會主委陳吉仲做好應變，立即協助農民。

蔡英文嚴正澄清，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79%，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。

對於中國禁止台灣鳳梨出口，蔡英文向農民喊話請放心，所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸，針對這些部分，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。

蔡英文提出相關措施包括，「拓展外銷市場」透過提高海外拓銷獎勵金、銷售業績獎勵金，以及加強美國、日本、新加坡等國際市場的行銷活動，目標要出口3萬噸鳳梨；「啟動多元加工」，預計能增加2萬噸鳳梨銷售。另外，也會推廣食農教育、啟動各通路擴大內需市場。

蔡英文表示，台灣的鳳梨，營養、多汁又鮮甜可口，政府會全力協助農民拓展商機，也請大家一起挺農民、吃鳳梨！

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