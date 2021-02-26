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賴清德大口吃「鳳梨車車」　挺農民的心絕對堅定

▲▼賴清德吃鳳梨，挺農民。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德吃鳳梨，挺農民。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

針對中國禁止台灣鳳梨進口政策，總統蔡英文稍早表達譴責，並啟動專案機制，將投入10億元經費降低農民衝擊，也指示農委會主委陳吉仲做好應變，立即協助農民。對此，副總統賴清德也在臉書發文力挺。

賴清德發文開頭就問「今天買鳳梨了嗎？」然而有些行業的朋友很怕吃鳳梨，雖然理解，但是害怕是一時，支持農民是一世。

賴清德指出，中國無預警的片面暫停我國鳳梨的輸入，是個相當遺憾的消息，更難過的是用心種植鳳梨的農友，台灣農友所種植的鳳梨不僅有相當良好的品質，輸出到對岸的檢疫合格率都高達99.79％，是國際標準的高標。

賴清德強調，政府挺農民的心絕對堅定，農委會也規劃四大因應措施，挺農民。一、全力爭取應有貿易權益，二、出口中國以外市場三萬噸，三、獎勵外銷政策準備到位，四、擴大多元加工利用兩萬噸。

除以實際政策力挺農民之外，賴清德也身體力行大啖鳳梨，還用鳳梨組出「天竺鼠車車」，他大讚這個季節的鳳梨正香甜，鼓勵大家多食用，鳳梨不僅好吃，對身體健康好處也多，更是對台灣農民的疼惜。

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