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髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

▲▼ 穿著整齊的阿伯，打開了蒸包機，直接徒手抓包子（圖／翻攝爆怨2公社）

▲抓過的包子還留「五指印」，原PO最後自掏腰包買下！（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

超商食覓食很方便，但熟食區飲食衛生，仍要靠客人一起維持！一名女店員抱怨，日前直擊阿伯買包子，明明有夾子，老人家卻直接抓起，疑似不滿意，打算放回去再抓新的一顆，嚇得原PO制止。然而阿伯頻頻碎唸，解釋去包子店都習慣「直接抓」，引發眾多網友看傻，「誰知道阿伯在外面摸了什麼鬼東西...」

一名超商女店員在臉書《爆怨2公社》透露，23日早上，看著一位阿伯走到熟食區，「打開了蒸包機，直接徒手抓包子...」原PO見狀趕緊衝上前制止，同時阿伯又把包子放回去，準備再抓第2顆，嚇得原PO急喊，「不能用手抓～而且你抓了就要買單，不能再放回去～」雙方對話如下：

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阿伯：啊？我在找肉包啊，而且我去包子店也都這樣抓欸

原PO：阿伯！那個都是肉包，旁邊有夾子，現在疫情關係非常注重衛生，就算疫情解除也是要用夾子夾，這叫衛生衛生衛生！

阿伯：啊，我之前去別裡抓的就都沒事...

只見阿伯左耳進右耳出，又想把抓過的包子放回去，原PO再度大喊，「你抓過了就要買單！不能再放回去啦！」阿伯碎碎念之餘，才停下雙手回應，「啊？喔，好啦就這個。」

原PO坦言，當下態度確實激動了些，加上阿伯又沒戴口罩，「第一次看人徒手抓包子，居然不是用塑膠袋去套住」，至於為何別的包子店肯給徒手抓？原PO認為，「是太忙了根本顧不到你在幹嘛...」

▲▼ 穿著整齊的阿伯，打開了蒸包機，直接徒手抓包子（圖／翻攝爆怨2公社）

▲網友怕爆，擔心阿伯手部不乾淨！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，掀起2千多名網友狂搖頭，「有夠噁心的，沒水準的老人，如果再來可以幫忙問問他去過的是哪家包子店嗎？天啊」、「真的沒禮貌沒衛生...食物不能徒手拿是常識啊！店員緊張沒有錯！支持你」、「阿伯就是倚老賣老」、「傳統市場的炸物攤更可怕，老人家都徒手抓徒手挑」、「謝謝你的見義勇為」、「我上次還遇到一個阿婆直接在店裡給我吐痰在地上」、「阿伯是不是說錯了，他去的會不會不是包子店」。

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