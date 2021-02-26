大熱美買6送6、酷冰沙2杯100元！「超商228連假優惠」一次看

▲超商228連假優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

228假期將從明（27）日正式開跑，不僅各大手搖飲、速食店祭出優惠活動，超商部分也有限時優惠等買，像是7-11就推大熱美買6送6、大熱拿買12送6等指定優惠，且開放寄杯，全家則有酷繽沙任選2杯只要100元，把握機會囤一波。

●7-11

咖啡再囤起來！7-11即日起至3月1日祭出限時優惠，其中，於OPEN POINT行動隨時取中有CITY系列指定飲品買12送6、買6送6、600杯中杯熱美式1萬元（相當於1杯約17元）；另CITY CAFE大杯美式咖、大杯拿鐵不限冰熱也享同品項第3杯1折（不提供線上寄杯）；除外門市還有指定商品第2件6折等優惠。而至3月9日前還有「CITY全品項第2杯半價優惠」，提醒以價低者折。

▲「全家X新竹燈會」聯名咖啡杯登場。

●全家

迎228連假，全家即日起至3月1日於隨買跨店取推出酷繽沙（口味不限）2杯只要100元；另，Let’s Café也換上全新以新竹燈會主視覺圖樣設計的限量咖啡杯身，即日起只要購買中杯經典咖啡即可獲得。

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