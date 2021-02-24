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「2萬元千鈔」塞爆捐款箱　客人身分超衝擊！萬人讚：突破我想像

▲▼超商客人捐「2萬元千元鈔」　店員曝身分！6千人讚爆（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲千鈔塞好塞滿！（圖／翻攝爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

台灣最美麗的風景！一名男網友驚呼，走進超商結帳時，赫見捐款箱炸滿厚厚千鈔，好奇詢問店員後，原PO得知「捐款人身分」後相當訝異，感動直呼「社會還是有許多愛心的人！」文章引發近萬人朝聖，紛紛大讚「功德無量」！

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，日前在超商櫃台，發現一旁的捐款箱被塞滿一疊千鈔與百鈔，金額肯定不少。對此，店員上前暖心解釋，是一位專收紙箱阿北所投入的，「好像有2萬元千元鈔！」

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聞言，原PO感動得五體投地，在內心暖喊「這個社會還是有許多愛心的人」，並希望將這則暖能量傳遞給每個人。

文章曝光後，掀起近萬人刷讚，「希望阿伯都平安健康」、「阿伯撿的不是紙箱，是人生」、「公益總是那些默默付出的人在做的」、「傳說中的2000萬得主？」「最多看過8萬，要直接拿給店長，店長說還是要投進去，好像都是臉書慈善社團什麼的」、「我家旁邊收回收的阿嬤在台北有好幾間房，收回收只是找事做」、「以前做便利商店有人丟50丟了5000千多元，沒看過丟那麼多千鈔的」、「這文突破了我的想像」。

▼網友建議，大額款項要捐給有收據的單位！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼超商客人捐「2萬元千元鈔」　店員曝身分！6千人讚爆（圖／翻攝爆廢公社二館）

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