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他拍下超商門口！仔細一看「地毯旁1雙鞋」有洋蔥　網推爆：體貼

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲原PO拍下超商門口一雙鞋的照片。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在的人超有禮貌～」一位男網友日前在臉書《路上觀察學院》貼出一張照片，只見他拍下超商店門口，乍看之下沒什麼奇怪的地方，但仔細一看會發現，地毯旁邊竟然擺著一雙沾滿泥的做工鞋。沒想到，這一雙鞋引來不少人直讚「做工的人的體貼啊」、「這真的值得表揚（來自超商店員本人的心聲。」

原PO拍下超商門口，看看照片，店家在自動門上掛了兩串裝飾鞭炮，門上還貼著新品發售、最新資訊等海報，地上還鋪著灰色的踩腳墊，讓顧客可以把泥沙踏在地墊上。照片看起來似乎沒什麼異狀，但仔細一看會發現，地毯旁邊放著一雙黑色的膠面工作靴，看起來沾滿了泥沙。

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▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲這雙鞋讓不少網友直呼有洋蔥。（圖／翻攝自路上觀察學院）

原來是有工人要進超商買東西，擔心髒兮兮的雨鞋會弄髒地板，乾脆就把鞋子脫在腳踏墊一旁。有網友解釋道「就做工的人啊！」說他以前在工地打工，中午跟師傅出去吃飯，要去超商買飲料的時候，師傅們也會把鞋脫下來，「說怕鞋子太髒，踩進去會讓店員拖地。」

看到這一雙鞋，不少人都直呼感動，「這就是人少有的貼心」、「真的超Respect工地大哥大姐」、「做工的人的體貼啊」、「很常看到其實，通常都是老實人阿伯之類」、「他們很有禮貌的，怕用髒了店家的地板」、「之前遇到一個做工地的來辦事情，請他坐下，他堅持不要，說會弄髒我們的椅子。」

留言中還有許多做工的人現身，「之前的工地地上都是廢土，鞋子都卡一堆，進超商之前幾個人在門口跳踢踏舞」、「我從工地出來也會，脫鞋把腳擦乾淨才踩進去，褲子髒的話也會脫掉」、「之前工地忙完下班買東西要付錢的時候也會盡量避開碰到店員的手。」

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