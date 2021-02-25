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拉麵布丁、乳牛包超療癒！超商最新罪惡甜點一次看　還有芋泥系列

▲▼全家推木匠手作拉麵布丁。（圖／業者提供）

▲超商創意、聯名甜點懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

甜點控還不衝吃！近日各大超商接可是連推出超罪惡的人氣聯名、創意甜點，通通讓人無法招架，像是7-11與基隆百年老店連珍的聯名「芋泥雙餡菠蘿泡芙」今年可是重磅回歸，而全家則推超吸睛的「拉麵布丁」，絕對要搶嚐鮮一波。

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲去年賣破200萬顆的「芋泥雙餡菠蘿泡芙」重磅回歸。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲今年則找來「振頤軒」合作推2款芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

●7-11
7-11近日主打芋泥系列甜點，一共推出4款芋頭甜點滿足芋泥控，其中，去年賣破200萬份、與基隆百年老店「連珍」的聯名款「芋泥雙餡菠蘿泡芙」也重磅回歸，使用當季檳榔心芋頭、紐西蘭進口鮮奶油搭配脆皮菠蘿泡芙殼，還有「芋泥生乳捲」同樣是檳榔心芋頭餡拌入紐西蘭鮮奶油，打造濃郁芋頭味。

另，今年也找來知名芋頭甜點品牌「振頤軒」合作，即日起推出「泡芙芋到泥」，內餡嚴選大甲檳榔心芋頭製成，冷凍後微微退冰吃，口感就像在吃芋泥冰淇淋般，另一款「鮮奶維也納」則使用純鮮奶吐司，口感柔軟帶有Q度，煉乳內餡更是甜而不膩。

▲▼全家推木匠手作拉麵布丁、荷包蛋布丁。（圖／業者提供）

▲▼全家推仿真拉麵、荷包蛋布丁。（圖／業者提供）

▲▼全家推木匠手作拉麵布丁、荷包蛋布丁。（圖／業者提供）

●全家
全家這次在系列預購美食中，悄悄推出2款創意甜點，其中，最吸睛的就是這碗木匠手作的「拉麵布丁」，可愛的仿真拉麵外型，是使用牛奶製成條狀布丁，搭配焦糖醬油，口感Q彈又滑順，而另一款則是「荷包蛋布丁」，同樣也是可愛爆表，尤其吃完後的水桶造型杯還能當作收納盒使用呢，即日起至4月30日開放預購中。

▲▼萊爾富獨家賣甜點「佬港冰室 黃金乳牛包-芋泥流沙」。（圖／業者提供）

●萊爾富
萊爾富則同樣推出預購系列美食，網羅了超人氣的甜點、冰品，其中，最搶眼球的就是超療癒的「乳牛芋泥流沙包」，不僅有著可愛的乳牛外型，且每一顆都是純手工捏製而成，內餡搭配濃郁芋泥及鹹甜的流沙餡，讓人忍不住一口接一口，小孩、大人都會喜歡，即日起至4月20日開放預購。

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