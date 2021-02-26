地方媽媽太辣！校方要「兒子轉學」　她得意：一堆爸爸是我粉絲　

▲傑克森的3名兒子被要求轉學。（圖／翻攝自IG／the.real.mrs.poindexter）

記者謝欣辰／綜合報導

美國一所天主教學校近日發生「校方與學生家長聯署要求3名學生轉學」的事件，起因是因為一名學生媽媽在網路販賣裸體影片獲利，還驕傲聲稱「有些爸爸是我的粉絲」，大膽作風引發其他家長不滿，要求她的孩子離開學校。

根據《CBS》報導，這位44歲名叫傑克森（Crystal Jackson）的媽媽目前住在美國沙加緬度地區，主要收入是透過社交平台OnlyFans販售裸體影片，每個月進帳高達15萬美元（約台幣417萬元），傑克森還在平台上打上，「社區內有些爸爸是我粉絲」，行事作風相當高調。消息曝光後，引起許多家長不滿，有家長生氣表示，因為傑克森的行為，他們必須和孩子解釋，「為什麼同學的媽媽是性工作者？」

其他家長還發起連署，要求傑克森的3名兒子從學校離開，連署書寫道「妳的行為與我們傳授給孩子的觀念互相衝突」、「我們要求妳為孩子找別的學校，不要再和我們連繫」，並附有校長簽名，校方也默認「這個家庭不再受到歡迎」，不再對外做任何回應。

傑克森則反擊，有些媽媽對校方施壓，才會讓她3名兒子從學校轉學，目前已經決定為兒子找新的學校。