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地方辣媽看14歲美少年踢足球「色心大起」　1杯水誘回家脫衣大戰

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▲▼地方辣媽看14歲美少年踢足球「色心大起」　1杯水誘回家脫衣大戰。（圖／翻攝自推特「Teah Vincent」）

▲文森常PO自拍性感照。（圖／翻攝自推特「Teah Vincent」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名32歲的地方媽媽在公園看見兩名踢足球的青少年後，慾火焚身的她邀請兩人回到她家作客，接著和其中一名才14歲的青少年發生性關係。事情曝光後，受害青少年的母親登門找上辣媽質問，卻遭對方回「那就去找他X的警察來啊！」不過由於雙方供述有關鍵分歧，辣媽在初審時被判無罪，訴訟仍在進行中。

綜合英媒報導，32歲地方媽媽名為文森（Teah Vincent），是午列斯敦（Woolaston）的居民。2018年下午5點多，她在公園看見兩名青少年盤球奔跑的美姿，當下起了色心搭訕他們，邀請他們回到家中喝杯水休息一會。

傍晚事情的發展很快在文森的主導中發生大轉彎，根據兩名青少年的陳述，文森把水給他們後，起初坐在廚房餐桌旁的三人只是閒聊，但很快她就聊起自己平時都如何快速地穿起衣服，接著又把話題導向她自己的身體以及性方面。

▲▼地方辣媽看14歲美少年踢足球「色心大起」　1杯水誘回家脫衣大戰。（圖／翻攝自推特「Teah Vincent」）

▲▼文森看上艾利克（化名），誘他到家中樓上房間性交。（圖／翻攝自推特「Teah Vincent」）

▲▼地方辣媽看14歲美少年踢足球「色心大起」　1杯水誘回家脫衣大戰。（圖／翻攝自推特「Teah Vincent」）

兩人中較年長的大衛（David）開始感覺到情況不對勁，文森似乎在挑逗自己僅14歲的朋友艾利克（Alex，化名）。艾利克回憶，文森不久後藉口帶他上樓，但他當時以為樓上有電視或是電玩，才會糊塗跟著上樓，聽從文森的指示坐在床上。

艾利克表示，文森要他在床上等著，離開一會後她卻是光裸著身體回來，兩人隨即發生性關係。不過他很快就推開了對方，穿上衣服下樓離開，和大衛一同回家。

事情曝光後，艾利克的母親到文森家質問，等文森打開門她劈頭就問「我聽到妳和一個男孩發生性關係是他X的怎麼回事？那是我兒子！」當她揚言要報警時，文森回答「那就去找他X的警察過來！」

大衛的父親也到文森家門前警告她，少對該區的男孩打主意，結果幾天後大衛一個人在家，被陌生男子來到門前恐嚇，若還有人再去想要「警告」文森，就等著被捅破下巴。

該案在2018年10月21日發生，之後雙方對簿公堂，兩造均坦承有性行為發生，但在年齡上出現分歧。據文森表示，最初大衛告訴她自己已有18歲，艾利克則聲稱已滿16歲，等到進家門後大衛才又改口說自己16歲，而該年齡在英國已經可以合法性交而不觸犯相關與未成年者性交的法律。

初審因此分歧而判決文森無罪，2年前的案件延續至今仍在法庭纏訟。

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